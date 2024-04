St.Jakob setzt sich gegen Völkermarkt mit einem 3:2 durch

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 21:18

Der SV St. Jakob empfing heute den VST Völkermarkt zu einem äußerst brisanten Duell. Hochspannung war vorprogrammiert. Beide Mannschaften waren sich der Bedeutung des Spiels bewusst und kämpften mit großem Einsatz um die wichtigen drei Punkte. Am Ende gelang es der Mannschaft von Trainer Thomas Höller, sich knapp mit 3:2 durchzusetzen.

Omann mit Doppelschlag in Halbzeit eins

St. Jakob startete stark in die Partie und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Bereits in der 11. Minute gelang die verdiente Führung durch Christoph Omann. Nur zwölf Minuten später erhöhte Omann mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 für St. Jakob. Bis dahin konnte Völkermarkt kaum gefährlich werden, und so ging es mit einer 2:0-Führung für St. Jakob in die Halbzeitpause.

Völkermarkt legte nach

Völkermarkt drehte in der zweiten Halbzeit mächtig auf. Durch Tore von Valentin Safran in der 48. Minute und Anze Pisek in der 50. Minute fand die Mannschaft von Franz Polanz schnell wieder zurück ins Spiel. Es entwickelte sich ein regelrechtes Hin und Her auf dem Platz. Trotz des Drucks bewahrte St. Jakob die Nerven und ging in der 56. Minute durch Florian Schaller mit 3:2 in Führung. In der 84. Minute sah Matthias Maierhofer nach einem Foul die gelb-rote Karte. St. Jakob verteidigte geschickt und konnte schließlich das Spiel mit 3:2 für sich entscheiden.

So steht es um die Teams

Nach sechs Niederlagen und einem Unentschieden gelang St. Jakob endlich wieder ein Sieg. Trotzdem bleibt der Abstiegskampf weiterhin spannend. In der nächsten Woche trifft das Team von Thomas Höller auswärts auf den KAC. Für Völkermarkt hingegen bleibt der erste Dreier weiterhin aus. Seit elf Spielen konnte der VST nicht mehr gewinnen. Nächste Woche steht das Heimspiel gegen die Austria Amateure an.

Stimme zum Spiel

Thomas Höller, Trainer St.Jakob:

„Wir waren erste Halbzeit klar überlegen, konnten viele Chancen erarbeiten. Nach der Pause verloren wir den Faden, mussten binnen 2 Minuten den Ausgleich einstecken. Danach waren wieder wir am Drücker und konnten uns mit dem 3:2 belohnen.“

Die Besten: St.Jakob Gailer(Tor), Schaller (Mittelfeld), Omann (Sturm) bzw. Völkermarkt Kuester (Sturm)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.