Bleiburg fährt klaren 3:0 Sieg gegen Kraig ein

Details Sonntag, 21. April 2024 13:53

In der 21. Runde der Kärntner Liga war der SV Kraig zu Gast beim SVG Bleiburg. Kraig, derzeit im Abstiegskampf, wollte von Anfang an zeigen, dass man sich nicht widerstandslos ergeben würde. Dennoch erwies sich Bleiburg als würdiger Favorit und feierte einen klaren 3:0 Heimerfolg.

Bleiburg dominierte das Spiel

Kraig startete mutig in die Partie, stieß jedoch auf eine extrem starke Heimelf. Bleiburg übernahm von Beginn an die Spielkontrolle und konnte in der 27. Minute durch einen Treffer von Al Mahic mit 1:0 in Führung gehen. Kurz darauf erhielt Kraig einen Elfmeter zugesprochen, den jedoch Martin Lamzari nicht im Tor unterbringen konnte. So ging es mit einer knappen 1:0-Führung für Bleiburg in die Halbzeitpause.

Doppelschlag nach der Halbzeit

Das Team von Harald Proprentner nahm sich für die zweite Halbzeit einiges vor, wurde jedoch gleich zu Beginn von Bleiburg schockiert. In der 46. Minute erhöhte Kapitän Adnan Besic auf 2:0, und nur zwei Minuten später war es Patrick Oswaldi, der auf 3:0 erhöhte. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel praktisch entschieden. Bleiburg spielte routiniert weiter, während Kraig vergeblich versuchte, aufzuschließen. Am Ende blieb es beim 3:0, und die Mannschaft von Nevenko Vasiljevic sicherte sich einen verdienten Sieg.

So steht es um die Teams

Bleiburg konnte nach drei erfolglosen Spielen endlich wieder punkten und steht momentan auf dem vierten Tabellenplatz. In der kommenden Woche steht ein Auswärtsspiel gegen den SC Landskron an. Für den SV Kraig hingegen endete die Serie von zwei aufeinanderfolgenden Siegen mit einer Niederlage. Im Kampf um den Klassenerhalt steht für die Mannschaft von Harald Proprentner kein einfaches Programm an. In der nächsten Woche empfängt man zuhause den SAK.

Stimme zum Spiel

Harald Proprentner, Trainer SV Kraig:

„Der Start ins Spiel war gut, aber man merkte schon früh, dass Bleiburg überlegen war. Trotzdem haben wir übers Spiel gesehen nie aufgehört zu kämpfen. Leider war die Niederlage aufs Spiel gesehen verdient, aber wir werden nächste Woche zuhause wieder alles geben.“

Die Besten: Bleiburg Besic (Sturm) bzw. Kraig keiner

