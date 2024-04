Treibach gewinnt auswärts gegen starke Lendorfer

Spielberichte

In einem spannenden Duell der 22. Runde der Kärntner Liga traf der FC Lendorf zuhause auf den Tabellenführer Treibach. Von Anfang an zeigten die Oberkärntner eine starke Leistung und setzten den Ligaprimus gehörig unter Druck. In der ersten Halbzeit gelang es, Treibach enorm zuzusetzen. Trotz des kämpferischen Einsatzes musste die Elf von Christoph Morgenstern jedoch am Ende eine knappe 2:1-Niederlage hinnehmen. Treibach behauptet damit weiterhin souverän seine Position an der Spitze der Tabelle.

Lendorf sehr präsent

Obwohl der FC Lendorf in diesem Spiel auf mehrere Stammkräfte verzichten musste, zeigte man in der ersten Hälfte eine beeindruckende Leistung. Bereits in der 18. Minute gelang es den Heimischen durch einen Treffer von Mario Zagler, mit 1:0 in Führung zu gehen. Lendorf präsentierte sich weiterhin stark und dominierte das Spielgeschehen. Treibach hingegen konnte bis dato kaum Akzente setzen und blieb harmlos. So ging es verdientermaßen mit einer 1:0-Führung für Lendorf in die Halbzeitpause.

Treibach erhöhte die Frequenz

In der Halbzeitpause vollzog Treibach zwei Wechsel, die dem Spiel neuen Schwung verliehen. Dennoch zeigte der FC Lendorf weiterhin eine starke Präsenz auf dem Platz. Doch mit den Einwechslungen wurde das Team von Karl Schweighofer immer stärker und konnte in der 57. Minute durch ein kurioses „Slapsticktor“ von Lukas Urnik zum 1:1 ausgleichen. Dieser Treffer gab Treibach sichtlich Auftrieb, und der Tabellenführende fand zu seiner alten Stärke zurück. Lendorf hingegen gelang es nicht mehr, den Zugriff wie in der ersten Halbzeit zu behalten. Nach einem gelungenen Angriff über die Seite erzielte Marco Pirker in der 72. Minute das 2:1 für Treibach. Die Mannschaft von Trainer Karl Schweighofer war nun voll im Spiel. Trotz einer starken ersten Stunde konnte sich Lendorf am Ende nicht belohnen, und Treibach gewann das Spiel mit 2:1.

Foto: FC Lendorf / Günter Dokter

So steht es um die Teams

Nach den letzten drei Spielen konnte der FC Lendorf lediglich einen Punkt verbuchen. Die Mannschaft von Trainer Christoph Morgenstern kämpft mit großem Einsatz um den Klassenerhalt und findet sich derzeit auf dem 13. Tabellenplatz wieder. In der kommenden Woche steht ein entscheidendes Spiel gegen den Tabellenletzten St. Jakob an, bei dem es darum geht, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Währenddessen ist Treibach nach der 4:2-Niederlage in der vergangenen Woche wieder auf Kurs. Mit der besten Offensive und der drittbesten Defensive der Liga im Rücken bereitet sich das Team auf das Spitzenspiel gegen den ersten Verfolger Velden vor, das nächste Woche ansteht.

Stimmen zum Spiel

Christoph Morgenstern, Trainer Lendorf:

„Wir spielten eine sehr gute erste Hälfte, hätten auch mit 2:0 in Führung gehen können. Leider konnten wir nach dem 1:1 nicht mehr den vollen Zugriff erlangen, so kam der Rückstand. Leider belohnten wir uns nicht, nach einer starken Vorstellung in den ersten 45 Minuten.“

Karl Schweighofer, Trainer SK Treibach:

„Anfangs kamen wir nicht richtig gefährlich vors Tor. Im Vorhinein wussten wir um die defensiven Qualitäten unseres Gegners. Nach dem 1:1 hatten wir mehr vom Spiel und konnten uns am Ende in einem schweren Spiel durchsetzen.“

Die Besten: Lendorf Sandro Morgenstern (Mittelfeld) bzw. Thomas Pirker (Mittelfeld), Marco Pirker (Sturm)

Details

