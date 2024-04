Punkteteilung bei Kraig gegen SAK

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 19:28

Am Freitagabend empfing der SV Kraig den SAK zu einem spannenden Duell. Beide Mannschaften kämpften hart und schenkten sich nichts. Am Ende trennten sie sich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

Rückstand kurz vor der Pause

Der SV Kraig präsentierte sich von Beginn an sehr stark und ließ dem SAK kaum Raum zur Entfaltung. Obwohl der SAK bemüht war, sich gegen die gut organisierte Abwehr der Kraiger durchzusetzen, gelang es der Elf von Harald Proprentner lange Zeit nicht, gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Erst in der 39. Minute fiel das erste Tor des Spiels: Der SAK spielte einen Angriff über die Seite, legte den Ball in die Mitte, und Kristjan Sredojevic verwandelte zum 1:0. Dieser Treffer war für den SV Kraig kurz vor der Pause ein herber Rückschlag, und so ging es mit einem 1:0-Rückstand in die Kabinen.

Kraig kam gut aus der Pause

Die Pausenansprache von Trainer Harald Proprentner zeigte direkt Wirkung: In der 52. Minute gelang dem SV Kraig durch Sebastian Hertelt der verdiente Ausgleichstreffer. Obwohl der SAK weiterhin mehr Ballbesitz hatte, konnte er mit der kämpferischen Leistung der Kraiger kaum mithalten. Die Mannschaft von Trainer Richard Huber fand nur wenige Mittel, um sich gegen die solide Abwehr von Kraig durchzusetzen, obwohl sie im Laufe des Spiels immer gefährlicher vor das Tor kam. Der SV Kraig drängte seinerseits auf das 2:1, konnte den Ball jedoch nicht mehr im Tor unterbringen. Am Ende stand ein verdientes 1:1-Unentschieden.

So steht es um die Teams

Nach der Niederlage in der vergangenen Woche setzte der SV Kraig ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf. Aktuell belegt das Team den 14. Tabellenplatz. In der kommenden Woche steht ein Auswärtsspiel gegen Spittal an. Der SAK unter Trainer Richard Huber zeigt eine starke Leistung im Frühjahr und konnte bisher zwei Siege, drei Unentschieden und lediglich eine Niederlage verbuchen. Nächste Woche trifft der SAK auf Landskron und strebt dabei weitere Punkte an.

Stimme zum Spiel

Harald Proprentner, Trainer Kraig:

„Wir waren sehr gut im Spiel und wussten, welche Qualitäten der SAK hat. Leider mussten wir vor der Pause den Rückstand einstecken, kamen aber gut aus der Pause. Die Chance auf ein zweites Tor war da, aber auch auf der anderen Seite hätte es anders laufen können. Gratulation an meine Truppe!“

Die Besten: Kraig Höberl (Abwehr), Hertelt (Sturm) bzw. SAK Svetlozar (Mittelfeld)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.