St. Jakob gewinnt Kellerduell gegen Kraig mit 3:1

Details Sonntag, 12. Mai 2024 21:42

Im Kampf um den Klassenerhalt war der SV Kraig heute zu Gast beim SV St. Jakob. In einem hart umkämpften Spiel zeigte die Mannschaft von Trainer Thomas Höller großen Willen und setzte sich am Ende mit 3:1 durch.

St. Jakob mit starkem Anfang

St. Jakob startete stark und setzte Kraig gleich unter Druck. Beide Mannschaften gaben alles, doch die Heimmannschaft ging in der 14. Minute in Führung, als Thomas Ogradnig das 1:0 erzielte. In der 25. Minute bekam Kraig nach einem Foul einen Strafstoß zugesprochen, den Martin Lamzari zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Die Zuschauer sahen ein Hin und Her, wobei St. Jakob mehr vom Spiel hatte. Es dauerte nicht lange, bis Raimund Valtiner die Heimmannschaft erneut in Führung brachte (2:1). So ging es in die Pause.

Traumtor aus 25 Metern

Die Rosentaler kamen sehr gut aus der Kabine und konnten gleich zu Chancen kommen, scheiterten aber im letzten Drittel. In der 59. Minute zog Walter Michal aus 25 Metern ab und traf sehenswert zum 3:1. Kraig tat sich schwer, die kompakte Defensive der Heimischen zu durchbrechen. St. Jakob verwaltete das Ergebnis geschickt und ließ kaum noch gefährliche Aktionen der Gäste zu. St. Jakob vergab zum Schluss noch die Möglichkeit auf das 4:1, als man einen Elfmeter nicht verwandeln konnte. Mit der Führung im Rücken brachte St. Jakob den Sieg über die Zeit und konnte sich über drei wichtige Punkte freuen.

So steht es um die Teams

St. Jakob steht mitten im Abstiegskampf, konnte sich aber mit diesem wichtigen Sieg nach vorne arbeiten. Nach dem Unentschieden gegen Velden und dem heutigen Sieg geht der Trend für die Mannschaft klar aufwärts. Kommende Woche steht ein Auswärtsspiel gegen den SC Landskron, einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, an. Für Kraig ist die Niederlage bitter. Auch das Team von Harald Proprentner kämpft gegen den Abstieg, und es steht nächste Woche viel auf dem Spiel. Im nächsten Heimspiel treffen die Kraiger auf die Austria Klagenfurt Amateure und müssen dringend punkten, um sich Luft im Tabellenkeller zu verschaffen.

Stimme zum Spiel

Thomas Höller, Trainer St. Jakob:

„Es war extrem wichtig für uns heute zu gewinnen. Wir waren gut im Spiel, machten in der Anfangsphase gleich das 1:0, mussten aber dann ein bitteres Elfertor einstecken. Wir antworteten aber direkt und konnten anschließend sehr präsent sein und haben uns den Sieg verdient.“

Die Besten: St. Jakob Gailer (Tor), Michal (Mittelfeld) bzw. Kraig keiner

