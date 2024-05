Drautal-Express verpasst Kraig eine 4:0-Klatsche

Spielberichte

Details Mittwoch, 15. Mai 2024 20:48

Im Nachtragsspiel zwischen dem SV Spittal und dem SV Kraig gestern Abend stand es zur Halbzeit noch 0:0. Doch nach dem Seitenwechsel nahm der SV Spittal Fahrt auf und zeigte eine beeindruckende Leistung. Der Drautal-Express rollte unaufhaltsam Richtung Tor und sicherte sich am Ende einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen den SV Kraig.

Kraig wehrte alles ab

Spittal tat sich in der ersten Halbzeit extrem schwer gegen den tief stehenden SV Kraig. Die Gäste ließen kaum Torchancen zu, wodurch Spittal nur zu verzweifelten Versuchen kam. Trotz einiger Bemühungen plätscherte das Spiel vor sich hin, und so ging es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause.

Spittal startete den Turbo

Nach der Halbzeitpause drehte der SV Spittal komplett auf. Bereits in der 51. Minute eröffnete Ralph Scheer mit einem Treffer den Torreigen. Von da an ließ Spittal nicht locker und setzte den SV Kraig permanent unter Druck, ohne ihm eine Verschnaufpause zu gönnen. In der 62. Minute war es erneut Matteo Revelant, der zum 3:0 erhöhte und damit sein zweites Tor des Tages erzielte. Spittal war jedoch noch nicht zufrieden und drängte weiter nach vorne, während der SV Kraig immer ungefährlicher wurde. Den Schlusspunkt setzte Samuel Müllmann in der 91. Minute mit seinem Treffer zum 4:0-Endstand.

Foto: SV Spittal

So steht es um die Teams

Der SV Spittal behält weiterhin den dritten Tabellenplatz fest im Griff. Mit beeindruckenden Leistungen in den letzten beiden Spielen erzielte das Team von Philipp Dabringer acht Tore und musste kein einziges Gegentor hinnehmen. Am kommenden Freitag steht ein Auswärtsspiel gegen Bleiburg an. Für den SV Kraig hingegen spitzt sich die Situation im Abstiegskampf zu. Die Mannschaft von Proprentner Harald liegt derzeit nur zwei Punkte über dem Abstiegsplatz. Am Freitag empfängt man die Austria Amateure zuhause und wird alles daransetzen, um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sichern.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Oswald, sportlicher Leiter:

„Anfangs haben wir uns sehr schwer getan vor das Tor zu kommen. Ab der zweiten Halbzeit konnten wir mit mehr Tempo, Druck auf die Gegner ausüben. So gelangen uns nach der Pause die drei Tore. In Summe ein verdienter Sieg.“

Die Besten: Spittal Revelant (Stürm), Brandner (Verteidigung), Steurer (Mittelfeld) bzw. Kraig Petautschnig (Tor)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.