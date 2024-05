SV St. Jakob/Rosental fährt in Kellerderby "Big Points" ein

Spielberichte

Details Donnerstag, 16. Mai 2024 20:31

In einer entscheidenden Partie der 26. Runde der Kärntner Liga musste der SC Landskron bei ungünstigen Bedingungen (Starkregen und mäßigem Licht) eine herbe 0:3-Niederlage gegen den SV St. Jakob im Rosental hinnehmen. Im Kellerderby zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Vorletzten setzten sich die Gäste nach einem 4:1-Erfolg im Hinspiel auch am Donnerstagabend klar durch und fuhren im 13. Auswärtsspiel mit dem erst zweiten Sieg "Big Points" ein.

Gäste stellen am Ende der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg

Landskron startete motiviert in das Spiel und versuchte, durch frühe Angriffe Druck aufzubauen. Bereits in der 3. Minute hatte der SC die Chance, durch einen Eckball in Führung zu gehen, doch dieser brachte nichts Zählbares ein. Die Spielkontrolle schien zunächst auf der Seite der Heimmannschaft zu sein, doch St. Jakob zeigte sich effizient und zielstrebig vor dem Tor. In der 34. Minute schockte Manuel Schüttelkopf die Landskroner, indem er das erste Tor des Abends erzielte. Nur fünf Minuten später baute Thomas Ogradnig mit einem weiteren Treffer den Vorsprung aus, und die Teams gingen mit einem Stand von 0:2 in die Halbzeitpause.

Omann macht Sack zu

Nach der Pause änderte sich das Bild nicht wesentlich. Die Heimischen waren zwar bemüht, das Spiel zu machen, die Effektivität fehlte jedoch. Die Gäste hingegen spielten weiter konsequent und erhöhten in der 70. Minute durch einen Treffer von Christoph Omann auf 0:3. Dieser Spielstand sorgte für eine deutliche Demoralisierung der Heimmannschaft, die trotz mehrerer Wechsel das Blatt nicht wenden konnte. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne nennenswerte Chancen und das Match endete schließlich mit einem klaren Sieg des SV St. Jakob.

Insgesamt zeigte sich der Tabellenletzte bemüht, konnte jedoch die entscheidenden Momente nicht für sich nutzen. St. Jakob hingegen präsentierte sich effektiv und nutzte die Schwächen des Gegners konsequent aus. Mit diesem Sieg sicherte sich der SV wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, während Landskron weiterhin in Besitz der "Roten Laterne" ist.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Bullinator007 erstellt.

