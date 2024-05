SK Treibach klettert nach 6:1-Kantersieg vorerst an die Tabellenspitze

Spielberichte

Details Donnerstag, 16. Mai 2024 21:27

Nach einer beeindruckenden Demonstration seiner Offensivstärke setzte sich der SK Treibach beim SV Donau Klagenfurt in der 26. Runde der Kärntner Liga mit 6:1 durch. Als einziges Team der Liga sind die Treibacher in dieser Saison in der Fremde noch ungeschlagen und lachen nach dem siebenten Sieg im Frühjahr für zumindest 24 Stunden von der Tabellenspitze.

Favorit mit souveräner 4:0-Führung

Die Gäste legten einen fulminanten Start hin. Bereits in der 15. Minute brachte Kevin Vaschauner seine Mannschaft mit einem gekonnten Treffer in Führung. Dieses frühe Tor setzte den Ton für das restliche Spiel, in dem Treibach seine Überlegenheit klar unter Beweis stellte. Nur sechs Minuten später baute Lukas Urnik die Führung nach einer Ecke von David Hude weiter aus. Hude selbst trug sich in der 28. Minute in die Torschützenliste ein, nachdem eine gelungene Vorbereitung über Wachernig von Vaschauner abgeprallt war, den Hude souverän verwandelte.

Kurz zuvor hatte auch Thomas Pirker ins Schwarze getroffen. Nach einer Hereingabe von Ognjen Gigovic lenkte Pirker den Ball unhaltbar für Donau-Torhüter Aljaz Cotman ab. Mit einem Spielstand von 0:4 ging es in die Halbzeitpause, eine schwere Bürde für die Heimmannschaft.

Treibach macht halbes Dutzend voll

Nach der Pause gaben die Klagenfurter kurzzeitig ein Lebenszeichen. Julian Horr erzielte in der 67. Minute den Ehrentreffer für die Gastgeber, der jedoch symbolisch blieb. Die Gäste ließen nicht locker und stellten ihre Überlegenheit erneut unter Beweis. Marco Pirker, der kurz vor der Pause für den verletzten Thomas Pirker eingewechselt wurde, trug sich in der 78. Minute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 1:5.

Den Schlusspunkt setzte Vaschauner, der in der 88. Minute seinen zweiten Treffer des Abends erzielte und für den SK Treibach das halbe Dutzend vollmachte. Dieses Tor markierte nicht nur das Ende eines erfolgreichen Tages für Vaschauner, sondern unterstrich auch die Effizienz und die taktische Überlegenheit des aktuellen Tabellenführers in diesem Spiel.

Kärntner Liga: SV Donau : Treibach - 1:6 (0:4)

88 Kevin Vaschauner 1:6

78 Marco Paul Pirker 1:5

67 Julian Nico Horr 1:4

28 David Armin Hude 0:4

25 Thomas Pirker 0:3

21 Lukas Urnik 0:2

15 Kevin Vaschauner 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter melli w erstellt.

