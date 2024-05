Führung, Rückstand, Heimsieg: KAC 1909 bezwingt ATSV Wolfsberg

Spielberichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 21:17

Im Rahmen der 27. Runde der Kärntner Liga lieferten sich der KAC 1909 und der ASCO ATSV Wolfsberg ein spannendes Duell, das die Heimmannschaft letztlich mit 4:2 für sich entschied. Nach einer frühen Führung und einem Rückstand zur Halbzeit zeigte der Klagenfurter AC eine beeindruckende Aufholjagd und sicherte sich im Endeffekt einen Heimsieg.

Aufregende erste Halbzeit mit Führung und schneller Wende

Die Partie begann furios für den KAC 1909, der bereits in der vierten Minute durch Mihret Topcagic in Führung ging. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn ATSV Wolfsberg reagierte schnell und intensivierte seinen Angriffsdruck. Die Gäste glichen in der 19. Minute durch einen Kopfball von Marcel Stoni aus und erzielten nur acht Minuten später durch denselben Spieler das 1:2, was den Spielstand zur Halbzeit bedeutete.

KAC dreht das Spiel in einer beeindruckenden zweiten Hälfte

Nach der Pause kam der KAC 1909 mit erneuerter Energie zurück auf das Feld. Die Heimmannschaft startete eine beeindruckende Aufholjagd, angetrieben durch die lautstarken Unterstützungen ihrer Fans. In der 65. Minute sorgte Jakob Orgonyi mit einem Kopfball für den Ausgleich zum 2:2. Nur zwei Minuten später gelang dem KAC 1909 der Führungstreffer durch David Gräfischer, der in der Box ungehindert zum 3:2 einschoss. Der vierte und vorentscheidende Treffer fiel in der 73. Minute, als Peter Pucker das nächste Geschenk der Wolfsberger Abwehr annahm und den Ball zum 4:2 Endstand im Netz unterbrachte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter EWReport23 erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.