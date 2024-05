VST Völkermarkt unterliegt FC Lendorf in einem packenden Match

Spielberichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 21:46

Unter dem Deckmantel der 27. Runde der Kärntner Liga standen sich der VST Völkermarkt und der FC Lendorf am Freitagabend gegenüber. Trotz einer kämpferischen Leistung musste der VST Völkermarkt eine 2:4-Niederlage hinnehmen. Die Lendorfer zeigten eine effiziente Leistung und sicherten sich wichtige Punkte in einem intensiven Spiel.

Ein schwerer Start für die Völkermarkter

Das Spiel begann mit hohem Tempo. In der 17. Minute musste der VST Völkermarkt einen Rückschlag hinnehmen, als Johannes Brunner das erste Tor für die Lendorfer erzielte. Trotz einiger guter Chancen gelang es den Völkermarktern nicht, den Ausgleich zu erzielen. Stattdessen bauten die Lendorfer ihre Führung in der 25. Minute durch Christian Wernisch aus, der mit einem präzisen Schuss das 0:2 markierte. Thomas Zraunig erzielte nur wenig später das dritte Tor für die Gäste. Trotz der deutlichen Führung der Lendorfer blieb der VST Völkermarkt kämpferisch und suchte nach Wegen, ins Spiel zurückzufinden.

Die Völkermarkter kämpfen sich zurück, doch Lendorf behält die Oberhand

Nach der Halbzeitpause kehrten die Völkermarkter mit erneuerter Energie zurück aufs Spielfeld. Ihre Anstrengungen wurden in der 48. Minute belohnt, als Mario Kuester den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielte. Dieser Treffer gab den Hausherren neuen Auftrieb und sie drängten auf den Ausgleich. In der 62. Minute war es Anze Pisek, der für den VST Völkermarkt das zweite Tor per Elfer erzielte und den Spielstand auf 2:3 verkürzte. Die Spannung auf dem Platz war greifbar, da die Völkermarkter nun nur noch ein Tor von einem Remis entfernt waren.

Jedoch zeigte der FC Lendorf, warum sie als ein effizientes Team gelten. In der 70. Minute dämpfte Josip Jelic die Hoffnungen der Heimmannschaft, indem er das Tor zum 2:4 erzielte. Dieser Treffer zeigte die Effektivität der Lendorfer im Abschluss und sicherte ihnen letztendlich den Sieg. Trotz eines späten Aufbäumens konnte der VST Völkermarkt das Blatt nicht mehr wenden.

Kärntner Liga: Völkermarkt : Lendorf - 2:4 (0:3)

70 Josip Jelic 2:4

62 Anze Pisek 2:3

48 Mario Michael Kuester 1:3

30 Thomas Zraunig 0:3

25 Christian Wernisch 0:2

17 Johannes Brunner 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter ElBieró erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.