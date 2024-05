Last-Minute Tor sichert dem SV Spittal drei Punkte gegen den SAK

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 09:26

Der SV Spittal befindet sich derzeit in einer beeindruckenden Serie und kann bereits seinen fünften Sieg in Folge feiern. In einem spannenden Match gegen den SAK gelang den Drautalern in letzter Minute das entscheidende Tor, das ihnen nicht nur den Sieg, sondern auch den verdienten dritten Tabellenrang sicherte. Diese Leistung unterstreicht die hervorragende Form und das große Potenzial des Teams in der laufenden Saison.

Bissige Anfangsphase

Der SV Spittal legte von Beginn an ein hohes Tempo vor und erspielte sich früh zahlreiche Chancen. Der SAK, gut eingestellt von Trainer Richard Huber, konnte jedoch mithalten und hielt die Partie offen. Doch die Heimmannschaft wollte auf eigenem Rasen unbedingt in Führung gehen, was in der 26. Minute durch Max Steinthaler auch gelang, der zum 1:0 verwertete. Spittal blieb weiterhin dominant und ließ den SAK nur schwer ins Spiel kommen. Trotzdem lauerten die Gäste auf Kontermöglichkeiten und schalteten schnell um, konnten jedoch bis zur Halbzeitpause keinen Treffer erzielen. Somit ging es mit einem 1:0 in die Kabine.

Steurer mit Freistoßtor in letzter Minute

Der SAK startete nach der Pause stark und zeigte enorme Durchsetzungskraft. Spittal verteidigte gut und kam gelegentlich zu Vorstößen, doch die Huber-Elf ließ nicht locker. In der 65. Minute gelang Zoran Vukovic nach einem Eckball der verdiente Ausgleich zum 1:1. Der SAK drängte weiter auf den Sieg, aber Spittal entschärfte alle Angriffe. Als das Spiel sich dem Ende zuneigte, war es Adrian Steurer, der mit einem herrlichen Freistoßtor den Sieg für die Mannschaft von Philipp Dabringer sicherte.

So steht es um die Teams

Mit diesem Sieg konnte sich der SV Spittal den dritten Platz sichern und erhöht den Druck auf die Tabellenspitze. Nächste Woche wollen die Spittaler ihre beeindruckende Siegesserie fortsetzen und treten auswärts gegen Wolfsberg an. Für den SAK bedeutete die bittere Niederlage nach zwei Siegen einen Rückschlag, doch man wird nächste Woche zuhause gegen Treibach alles daransetzen, wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Oswald, sportlicher Leiter Spittal:

„Anfangs waren wir gut im Spiel, mussten aber in der zweiten Halbzeit mit einen extrem starken Gegner mithalten. Am Ende war es zwar ein glücklicher Sieg, aber natürlich freuen wir uns umso mehr, unseren fünften Sieg zu feiern!“

Die Besten: Soldo (Tor), Walker (Verteidigung), Steinthaler (Mittelfeld) bzw. Kondic (Tor), Geister (Abwehr), Jakovljevic (Sturm)

