KAC dreht nach Rückstand das Spiel gegen Wolfsberg – Rudolf Perz im Interview

Details Samstag, 25. Mai 2024 11:20

Der KAC zeigte erneut seine offensive Klasse und sicherte sich einen beeindruckenden 4:2-Sieg. Nach dem Spiel hatten wir die Gelegenheit, Trainer Rudolf Perz zu befragen, sowohl über das Spiel als auch über die aktuelle Situation des Teams.

Stimme zum Spiel

Rudolf Perz, KAC:

„Wir haben von Anfang an druckvoll gespielt und konnten in Führung gehen. Leider verpassten wir das 2:0. Im Gegenzug waren wir aus dem Nichts 2:1 in Rückstand. Wir hätten vor der Pause noch ausgleichen können, schafften es aber nicht. Mein Team kam gut aus der Pause und wir konnten unseren Gegner enorm zusetzen und gingen verdient in Führung. Wir verteidigten so gut wie alles weg, und waren vorne sehr gefährlich. Am Ende ein verdienter Sieg!“

Wie zufrieden ist man mit der Rückrunde?

Rudolf Perz: „Wir hatten einen prima Start und bauten uns einen guten Vorsprung auf den Tabellenkeller auf. Zwischendurch hatten wir einen leichten Abfall, aus dem wir aber wieder gut rauskommen konnten und jetzt wollen wir in den letzten drei Spielen alles rausholen!“

Gibt es schon Pläne für den Sommer?

Rudolf Perz: „Wir führen Gespräche mit Spielern, weil wir manche Dinge verändern wollen, aber wirklich konkrete Zusagen gibt es noch nicht.“

So steht es um die Teams

Der KAC befindet sich derzeit auf dem 9. Tabellenplatz mit 36 Punkten, was angesichts des ursprünglichen Platzes am Tabellenende mit 14 Punkten zu Beginn der Winterpause eine bemerkenswerte Verbesserung darstellt. In den kommenden Spielen trifft die Mannschaft von Rudolf Perz auf Lendorf (Auswärts), Velden (Heimspiel) und Kraig (Auswärts), was weitere Herausforderungen verspricht. Für den ATSV Wolfsberg war die jüngste Niederlage bereits die zweite in Folge, und man konnte in den letzten fünf Spielen keinen Sieg einfahren. Aktuell steht das Team von Mario Romac auf dem 11. Tabellenplatz mit 35 Punkten. Die kommenden Spiele gegen Spittal (Heimspiel), Lendorf (Auswärtsspiel) und Treibach (Heimspiel) werden entscheidend sein, um sich in der Tabelle zu verbessern.

