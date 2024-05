Sonntagsmatinee: Austria Klagenfurt Amateure ringen SC Landskron nieder

Spielberichte

Im Rahmen der 27. Meisterschaftsrunde in der Kärntner Liga lieferten sich die Amateure von Austria Klagenfurt und der SC Landskron ein packendes Duell. Das Heimteam konnte sich in einer hart umkämpften Partie knapp mit 2:1 durchsetzen, obwohl Landskron in der Schlussphase stark aufspielte und fast noch zum Ausgleich gekommen wäre.

Klagenfurt legt in Akt eins vor

Die Partie begann kurzweilig, wobei die Klagenfurter in den ersten Minuten bereits starken Druck aufbauten. Dies führte in der 16. Minute zum ersten Tor des Spiels durch Tristan Elias Schoppitsch, der seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Landskron, das bereits früh im Spiel unter Druck gesetzt wurde, fand sukzessive in die Partie und konnte ab und an nennenswerte Chancen kreieren. Die Klagenfurter hingegen zeigten sich weiterhin offensiv und waren die gefährlichere Mannschaft, auch wenn der Ball bei der Chance in der 31. Minute weit über das Tor flog. Mit einem knappen 1:0 für die Heimmannschaft gingen die Teams schließlich in die Halbzeitpause.

Spannende Zweite Hälfte mit Toren auf beiden Seiten

Nach der Pause intensivierten die Gäste aus Landskron ihre Angriffe und suchten den Ausgleich. Doch es war erneut Klagenfurt, das in der 53. Minute durch Erik Kovac auf 2:0 erhöhte.

In der 79. Minute gelang Markus Ulbing der Anschlusstreffer zum 2:1, was die Spannung in der Schlussphase deutlich erhöhte. Trotz mehrerer Wechsel auf beiden Seiten und mehreren taktischen Anpassungen bei Landskron, gelang es dem Gastteam nicht, trotz Schlussoffensive den Ausgleich zu erzielen. Besonders in den letzten Minuten der regulären Spielzeit und der vierminütigen Nachspielzeit drängte Landskron auf den Ausgleich, scheiterte jedoch an der gut organisierten Defensive der Klagenfurter.

Der SC Landskron zeigte in der Schlussphase zwar eine starke Leistung und erspielte sich einen Freistoß in aussichtsreicher Position, konnte jedoch kein weiteres Tor erzielen. Das Spiel endete mit einem knappen Sieg für die Austria Klagenfurt Amateure, die sich damit wichtige Punkte sicherten.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Bullinator007 erstellt.

