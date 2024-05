Schlusslicht knöpft ATUS Ferlach Unentschieden ab

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 28. Runde der Kärntner Liga trennten sich der SC Landskron und ATUS Ferlach mit einem 2:2-Unentschieden. Das Schlusslicht ging am Mittwochabend zweimal in Führung, doch die Gäste aus Ferlach konnten beide Male ausgleichen.

Furioser Start

Die Heim-Mannschaft setzte die ersten Akzente. Bereits in der 6. Minute gelang es dem Nachzügler, in Führung zu gehen. Nach einem Ballverlust der Ferlacher im Mittelfeld bekam Christian Wilpernig den Ball und brachte ihn von der linken Seite in den Torraum. Raphael Staguller setzte sich durch und traf per Kopf zum 1:0. Die Landskroner Fans jubelten über den frühen Führungstreffer.

Doch die Freude währte nicht lange. Schon in der 9. Minute erzielte Ferlach den Ausgleich. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum war es Erwin Bajric, der zum 1:1 traf. Die ersten zehn Minuten boten somit bereits zwei Tore und versprachen eine spannende Partie.

Die erste Halbzeit blieb intensiv, mit Chancen auf beiden Seiten. Der SC Landskron dominierte das Spielgeschehen und drängte auf den erneuten Führungstreffer. In der 41. Minute gab es eine heikle Situation im Strafraum der Gäste, doch Schiedsrichter Schlacher entschied weiterlaufen zu lassen. Kurz vor der Halbzeit versuchte Julian Brandstätter, Ferlach-Torhüter Bernhard Markun zu überlupfen, doch der Goalie konnte den Ball gerade noch abwehren. Somit ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Pause.

Auch zweite Landskroner Führung hält nicht lange

Die zweite Halbzeit begann unverändert, und der Tabellenletzte zeigte weiterhin großen Einsatz. In der 72. Minute wurden die Bemühungen belohnt. Nach einem schön getretenen Eckball von Daniel Arneitz erzielte Philipp Gatti per Kopf das 2:1 für die Landskroner. Doch auch diese Führung hielt nicht lange. Bereits zwei Minuten später konnte der eingewechselte Stephan Bürgler für die Gäste ausgleichen. Mit einem sehenswerten Volleyschuss traf er zum 2:2 ins lange Eck.

Die letzten Minuten der Partie wurden hektisch. Landskron drängte auf den Siegtreffer und hatte mehrere gute Gelegenheiten. In der 88. Minute gab es wieder einen Eckball für die Heimischen, doch dieser brachte nichts ein. Kurz darauf köpfte Gatti den Ball knapp neben das Tor. Auch die Ferlacher waren nicht untätig und hatten durch Hannes Schwarz ebenfalls Chancen auf den Sieg.

In der sechsten Minute der Nachspielzeit pfiff der Unparteiische schließlich das Spiel ab. Das spannende Duell endete mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften lieferten sich ein packendes Spiel, in dem der SC Landskron die etwas bessere Mannschaft war, jedoch nicht über ein Remis hinauskam.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Nadja Kanavc erstellt.

