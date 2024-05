Spittal im Höhenflug: Bereits den sechsten Sieg in Folge feiert der SV Spittal und macht Druck auf die Tabellenspitze

Spielberichte

Der SV Spittal setzt seine dominante Form fort und sichert sich den sechsten Triumph in Folge. Mit einem hart erkämpften 2:1 Sieg über ATSV Wolfsberg hat sich die Dabringer Elf auf den dritten Tabellenplatz vorgearbeitet und erhöht unaufhaltsam den Druck auf die Spitzenteams. Die Mannschaft zeigt derzeit eine starke Form und scheint entschlossen, weiterhin auf Erfolgskurs zu bleiben und um die Tabellenführung mitzuspielen.

Chancen beiderseits, Spittal effizienter vor dem Tor

Von Anfang an merkte man, dass beide Mannschaften spielerisch auf Augenhöhe waren. Wolfsberg und Spittal teilten sich das Spielgeschehen, wobei beide Teams zu guten Aktionen kamen, jedoch zunächst den Ball nicht im Tor unterbringen konnten. In der 34. Minute war es dann Matteo Revelant, der Spittal durch einen Strafstoß in Führung brachte. Mit dieser knappen Führung ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Es ging sehr ausgeglichen weiter

Spittal konnte direkt nach der Pause nachlegen und erzielte in der 50. Minute das 2:0 durch Samuel Müllmann. Wolfsberg ließ sich jedoch nicht unterkriegen und schaffte in der 54. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 durch Denin Begic. In einer spannenden Partie schenkten sich beide Mannschaften nichts und kämpften weiter verbissen. Spittal verwaltete geschickt, schaltete gut um, konnte aber die Führung nicht weiter ausbauen. Wolfsberg setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen, scheiterte jedoch immer wieder an der starken Drautaler Hintermannschaft. So endete das Spiel 2:1 für Spittal.

So steht es um die Teams

Wolfsberg steckt momentan in einem Formtief. In den letzten sechs Spielen konnte man nur einen Punkt holen. Derzeit steht die Mannschaft mit 35 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz. In den beiden letzten Spielen tritt sie auswärts gegen Lendorf und zuhause gegen Treibach an. Im Gegensatz dazu setzt Spittal seinen Erfolgslauf weiter fort und steht mit 52 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Mit einem knappen Rückstand auf Velden und Treibach möchte das Team von Dabringer Philipp in den letzten zwei Spielen noch einmal alles geben, um ihr Saisonziel zu erreichen. Die letzten Begegnungen finden auswärts im Ligakracher gegen Treibach und zuhause gegen St. Jakob statt.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Oswald, sportlicher Leiter Spittal:

„Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Unser Gegner hatte Chancen und wir auch. Am Ende waren wir effizienter und konnten einen wichtigen Sieg einfahren. Momentan ist die Mannschaft in Topform und ist am besten Weg das angestrebte Ziel, die ÖFB-Cup Plätze, zu erreichen!“

Die Besten: Wolfsberg Wulz (Tor), Pfennich (Mittelfeld) bzw. Hoi (Verteidigung), Revelant (Sturm)

