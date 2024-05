Treibach muss sich im Titelrennen mit einem 1:1 gegen den SAK zufriedengeben

Spielberichte

Donnerstag, 30. Mai 2024

In einem spannenden Spiel zwischen dem SAK und dem Titelaspiranten Treibach gab es am Ende ein 1:1-Unentschieden. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnte keine der Mannschaften den entscheidenden Siegestreffer erzielen. Für die Mannschaft von Karl Schweighofer bedeutet dieses Ergebnis, dass sie weiterhin den vollen Fokus auf den Titelgewinn richten muss, um ihre Ambitionen zu verwirklichen.

Der SAK legte vor

In einer sehr ausgeglichenen Partie ging es für Treibach um viel. Der SAK war jedoch gut in der Partie und konnte in der 16. Minute durch Hrvoje Jakovljevic in Führung gehen. Treibach und SAK lieferten sich einen harten Kampf, wobei sich beide Mannschaften gute Chancen erarbeiteten, im letzten Drittel jedoch zu harmlos blieben. In der 37. Minute erhielt Treibach einen Elfmeter, den Kevin Vaschauner zum 1:1 verwandelte. So endete die erste Halbzeit mit einem 1:1-Unentschieden.

Torlose zweite Hälfte

Treibach wollte unbedingt nachlegen, scheiterte jedoch an der starken Defensive des SAK. Vereinzelt gab es noch Chancen auf beiden Seiten, aber wie schon in der ersten Halbzeit fehlte die letzte Entschlossenheit vor dem Tor. So endete die Partie schließlich mit einem 1:1-Unentschieden.

Foto: Bernd Stefan

So steht es um die Teams

Der SAK steht mit 39 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Nach der Niederlage in der vergangenen Woche gegen Spittal (2:1) nimmt der SAK dem Titelanwärter Treibach wichtige Punkte ab. Für die Truppe von Richard Huber geht es in den letzten beiden Spielen auswärts gegen den SV St. Jakob und zuhause gegen die Austria Klagenfurt Amateure weiter. Der SK Treibach bleibt trotz dieses Punktverlustes weiterhin mit 55 Punkten an der Tabellenspitze. Dennoch bleibt die Situation spannend, da Velden mit 53 Punkten dicht auf den Fersen ist. Im kommenden Spiel gegen Spittal (52 Punkte) steht zudem ein kleines Finale bevor. Im letzten Spiel der Saison trifft die Schweighofer-Elf auswärts auf den ATSV Wolfsberg. Im Titelrennen bleibt es also weiterhin sehr spannend.

Stimme zum Spiel

Richard Huber, Trainer SAK:

„Es war ein sehr gutes Spiel, obwohl man sagen muss, dass Chancen beiderseits da waren. Leider gelang es uns nicht, die Führung auszubauen und wir bekamen im Gegenzug den Ausgleich. Am Ende war es aber eine verdiente Punkteteilung!“

Die Besten: SAK Geister (Abwehr) bzw. Treibach Hude (Mittelfeld)

Details

