Kraig dreht das Spiel und gewinnt mit 2:1 gegen Köttmannsdorf

Spielberichte

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 21:47

Dem SV Kraig droht der Abstieg, weshalb die Proprentner-Elf in dieser Partie alles auf Angriff setzte. Diese offensive Spielweise zahlte sich aus, und sie konnte sich am Ende mit einem 2:1 Sieg über Köttmannsdorf durchsetzen. Trotz dieses wichtigen Sieges bleibt die Situation für Kraig weiterhin angespannt, da jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg zählt.

Die Gäste führten zur Halbzeit

In einer durchwegs ausgeglichenen Partie sah man Chancen auf beiden Seiten. Kraig wusste, was auf dem Spiel stand, und arbeitete energisch gegen den Ball. In der 14. Minute war es jedoch Adis Ajkic, der das 1:0 für Köttmannsdorf erzielte. Kraig verpasste den Ausgleich und musste nun einem Rückstand nachlaufen. So ging es mit einem 1:0 in die Pause.

Pausenansprache zeigte Wirkung

Kraig legte in der zweiten Halbzeit richtig los und warf alles ins Zeug. Man merkte, wie bissig die Truppe von Harald Proprentner wieder auf den Platz kam. In der 57. Minute traf Sebastian Hertelt zum 1:1-Ausgleich. Kraig wollte mehr und legte in der 69. Minute nach, wobei erneut Sebastian Hertelt das 2:1 erzielte. Mit dieser Führung im Rücken konnte Kraig das Ergebnis verwalten und darf sich über die drei Punkte freuen.

So steht es um Teams

Für das Team von Harald Proprentner war dieser Sieg sehr wichtig, um im Abstiegskampf weiterhin mitreden zu können. Derzeit befindet sich die Mannschaft mit 27 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. In den letzten beiden Spielen der Saison tritt Kraig auswärts gegen Völkermarkt und zuhause gegen den KAC an. Köttmannsdorf steht mit 38 Punkten auf dem achten Tabellenplatz und hat noch die Spiele zuhause gegen Landskron und auswärts gegen Donau vor sich.

Stimme zum Spiel

Harald Proprentner, Trainer Kraig:

„Leider lagen wir zur Halbzeit zurück. In der Kabine holte ich meine Jungs zusammen und wir zeigten in der zweiten Halbzeit enormen Willen und drehten die Partie. Für die letzten zwei Spiele werden wir nochmal alles geben!“

Die Besten: Kraig Hertelt (Sturm) bzw. Köttmannsdorf Sallinger

Details

