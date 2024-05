Velden verpasst Tabellenführung: Völkermarkt schlägt den ATUS Velden mit 3:1

Spielberichte

Details Freitag, 31. Mai 2024 15:34

Velden ging als klarer Favorit in diese Partie, doch die Gäste aus Völkermarkt bewiesen eindrucksvoll ihre Entschlossenheit. In einem Spiel, das von Anfang an durch intensive Zweikämpfe und taktische Disziplin geprägt war, benötigten die Völkermarkter dringend Punkte und setzten alles daran, diese zu holen. Dank einer kompakten Teamleistung gelang es ihnen schließlich, den Titelaspiranten mit einem überraschenden 3:1-Sieg zu bezwingen. Dieser Triumph könnte sich als entscheidend im weiteren Saisonverlauf erweisen und zeigt einmal mehr, dass im Fußball alles möglich ist.

Velden früh in Führung

Völkermarkt musste in den letzten Spielen immer wieder einem Rückstand nachlaufen, und auch in dieser Partie schien sich das Schicksal zu wiederholen. Bereits in der 4. Minute markierte Lukas Lausegger das 1:0 für die gegnerische Mannschaft – ein früher Rückschlag. Doch Völkermarkt ließ sich davon nicht unterkriegen und zeigte eine beeindruckende Reaktion. Mit starker Defensivarbeit und unermüdlichem Einsatz gegen den Ball kämpften sie sich zurück ins Spiel. In der 33. Minute gelang Lukas Ladinig mit einem spektakulären Weitschuss der verdiente Ausgleich zum 1:1. Mit diesem wichtigen Treffer ging es in die Halbzeitpause.

Völkermarkt drehte auf

Völkermarkt legte jetzt alles auf Vollgas und arbeitete hart an der Führung, während Velden entschlossen war, kein weiteres Tor zuzulassen. Dennoch gelang es Völkermarkt in der 55. Minute, durch Mario Kuester das 2:1 zu markieren – eine Führung, mit der kaum jemand gerechnet hatte. Doch Völkermarkt ruhte sich nicht auf diesem Vorsprung aus und spielte weiter mutig nach vorne. Velden versuchte, seine spielerische Qualität auszuspielen, scheiterte jedoch immer wieder an der kompakt stehenden Auswärtsmannschaft. In der 61. Minute erhöhten die Gäste durch einen präzisen Weitschuss von Valentin Safran auf 3:1. Spätestens jetzt war Völkermarkt voll im Spiel und verwaltete das Ergebnis souverän. Velden hatte kaum noch Chancen, sodass das Spiel überraschend mit einem 3:1-Sieg für Völkermarkt endete.

Foto: VST Völkermarkt

So steht es um die Teams

Durch diese Niederlage verpasste Velden die Chance, auf den ersten Platz vorzurücken, und muss sich vorerst mit dem zweiten Platz zufriedengeben. In den kommenden zwei Spielen tritt das Team von Marcel Kuster auswärts gegen den KAC und zuhause gegen Lendorf an, wo es wichtige Punkte holen muss, um weiterhin im Titelrennen zu bleiben. Völkermarkt hingegen kann sich über den überraschenden Sieg freuen, steht jedoch vor weiteren Herausforderungen. Am Sonntag trifft die Maierhofer-Elf zuhause auf den SV Kraig, einen direkten Konkurrenten, und nächste Woche auswärts auf Landskron. Diese Spiele werden entscheidend dafür sein, ob sie ihren Aufwärtstrend fortsetzen kann.

Stimme zum Spiel

Matthias Maierhofer, Völkermarkt:

„Ich muss wirklich sagen, das war, seit ich beim Verein bin, eines der besten Spiele gegen den Ball. Jeder wusste, was am Spiel stand, und wir legten alles ins Zeug, um uns zu belohnen. Am Ende war es für uns ein sehr wichtiger Sieg. Gratulation an die ganze Mannschaft, das war ein extrem starker Auftritt.“

Die Besten: Velden bzw. Völkermarkt (Mannschaft)

