Acht-Tore-Festival: Köttmannsdorf besiegelt Abstieg von Landskron

Unter dem Deckmantel der 29. Runde der Kärntner Liga setzte sich ASKÖ Köttmannsdorf in einer spektakulären Partie mit einem 5:3 gegen SC Landskron durch. Die Köttmannsdorfer zeigten schon in Abschnitt eins ihre Stärken und untermauerten, warum man im gesicherten Mittelfeld der Tabelle steht, während Landskron trotz einer kämpferischen Leistung den bitteren Gang in die Unterliga West antreten muss.

Furioser Beginn mit vielen Toren und klarer Pausenführung für Köttmannsdorf

Das Spiel begann mit hohem Tempo und vielen Offensivaktionen. Die erste nennenswerte Möglichkeit gehörte jedoch den Gästen aus Landskron. In der 2. Minute verzeichnete man den ersten Torschuss, gefolgt von einer vergebenen Großchance in der 8. Minute. Nur wenige Minuten später war es dann soweit: Markus Ulbing brachte Landskron in der 13. Minute mit 1:0 in Führung.

Doch die Antwort von Köttmannsdorf ließ nicht lange auf sich warten. Nur sieben Minuten nach dem Führungstreffer glich Adis Ajkic für die Gastgeber aus (20. Minute). Ajkic war in dieser Phase des Spiels nicht zu stoppen und schnürte innerhalb weniger Minuten einen lupenreinen Hattrick. In der 22. und 35. Minute traf er erneut und brachte Köttmannsdorf mit 3:1 in Führung.

Köttmannsdorf setzte nach und erhöhte noch vor der Pause auf 4:1 durch einen weiteren Treffer von Ajkic in der 39. Minute. Landskron zeigte sich geschockt und fand in der ersten Halbzeit kaum noch Mittel gegen die dominanten Gastgeber.

Gäste heizen der zweiten Halbzeit nochmals ordentlich ein

Nach dem Wiederanpfiff versuchte Landskron, das Spiel noch einmal zu drehen. Ein vermeintlicher Treffer in der 47. Minute wurde jedoch wegen Abseits nicht anerkannt. Die Gäste kämpften weiter und belohnten sich in der 59. Minute durch ein weiteres Tor von Markus Ulbing, der damit auf 4:2 verkürzte.

Das Spiel blieb spannend und in der 62. Minute stellte Ziga Erzen den alten Drei-Tore-Abstand wieder her, als er zum 5:2 für Köttmannsdorf traf. Landskron gab sich jedoch nicht auf und kam in der 67. Minute durch einen abgefälschten Schuss von Daniel Arneitz noch einmal auf 5:3 heran.

Trotz vieler Chancen in der zweiten Halbzeit gelang es Landskron jedoch nicht mehr, nochmals anzuschreiben. Ein Freistoß von Köttmannsdorf rasierte in der 79. Minute nur die Querlatte, und auch Angriffsbemühungen der Gäste blieben erfolglos.

Am Ende konnten die Gastgeber das Spiel mit 5:3 für sich entscheiden und sich über einen gelungenen Saisonabschluss vor heimischer Kulisse freuen. Für Landskron hingegen endet die Saison mit dem Abstieg in die Unterliga West, auch wenn sie in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung zeigten und mehrere gute Chancen herausspielten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bullinator007

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.