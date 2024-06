Treibach besiegt im Ligakracher Spittal mit 4:0 und könnte sich womöglich noch an diesem Wochenende zum Meister krönen

Spielberichte

Die Begegnung zwischen dem SK Treibach und dem SV Spittal glich einer Vorentscheidung. Für beide Mannschaften stand viel auf dem Spiel, doch Treibach zeigte von Beginn an seine Entschlossenheit und dominierte das Geschehen. Mit einem überzeugenden 4:0-Sieg sicherte sich die Schweighofer-Elf nicht nur die Tabellenspitze, sondern könnte heute – vorausgesetzt, dass Velden nicht gewinnt – bereits den Meistertitel feiern. Dieser Erfolg unterstreicht die starke Saisonleistung des SK Treibach und seine Ambitionen auf den Titelgewinn.

Treibach legte Traumstart hin

Treibach legte früh los und ging bereits in der 7. Minute durch Lukas Pippan mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Alexander Kerhe auf 2:0. Treibach spielte äußerst souverän und ließ dem SV Spittal kaum Chancen, spielerische Lösungen zu finden. In der 15. Minute fiel dann das 3:0 durch ein Eigentor von Thomas Walker, wodurch das Spiel im Prinzip schon entschieden war. Doch Treibach wollte mehr und drückte weiterhin auf das gegnerische Tor. Noch vor der Pause machte David Hude das 4:0 perfekt. Mit dieser deutlichen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Treibach verwaltete das Ergebnis

Spittal legte nach der Pause noch einmal alles ins Zeug, um doch noch eine Sensation zu schaffen, fand jedoch nicht den Weg zum Torerfolg. Treibach stand defensiv solide und verwaltete das Ergebnis souverän. So endete das Spiel mit einem klaren 4:0-Sieg für Treibach. Dieser Erfolg könnte möglicherweise bereits zum Titelgewinn führen, sofern Velden heute nicht voll punktet.

So steht es um die Teams

Treibach steht kurz vor dem Meistertitel in der Kärntner Liga und könnte heute durch Schützenhilfe des KAC alles klar machen. Dazu müsste Velden auswärts in Klagenfurt verlieren oder unentschieden spielen. Spittal verpasste hingegen die Chance, mit Treibach gleichzuziehen. Trotzdem steht die Mannschaft von Philipp Dabringer mit 52 Punkten auf dem dritten Platz und könnte noch den Vizemeistertitel holen. Dafür müsste Velden allerdings patzen und Spittal sein letztes Spiel gewinnen.

Karl Schweighofer, Trainer Treibach:

„Wir sind super gestartet, konnten früh in Führung gehen. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient und wenn alles gut läuft, können wir heute Meister werden."

Die Besten: Treibach Mannschaft bzw. Spittal keiner

