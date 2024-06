Dramatik in der Nachspielzeit: Torwart Heindl netzt für Ferlach ein und sichert Last-Minute-Remis

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 17:55

In einem spannenden Match zwischen Ferlach und Donau gab es für die rund 200 Zuschauer zwar nur ein 1:1, doch sie wurden mit einem dramatischen Höhepunkt belohnt: Torwart Florian Heindl erzielte in der Nachspielzeit das entscheidende Tor und rettete damit einen Punkt für seine Mannschaft. Dieses überraschende und spektakuläre Tor machte das Spiel trotz des Unentschiedens zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Fans.

Donau führte, Ferlach mit mehr Spielanteil

Die Partie begann sehr ausgeglichen, doch in der 15. Minute konnten die Gäste durch Senad Huseinbasic mit 1:0 in Führung gehen. Ferlach bekam anschließend mehr Spielanteile, konnte sich jedoch im Angriff nicht belohnen. So ging es mit einem 1:0 für Donau in die Pause.

Zwei Ausschlüsse und Tor in letzter Sekunde

Ferlach begann die zweite Halbzeit sehr aktiv und drängte auf den Ausgleich, doch Donau stand kompakt und ließ nichts zu. Die Zeit verstrich und alle dachten, es würde beim 1:0 bleiben. Doch Florian Heindl, der Torwart von Ferlach, hatte etwas dagegen. In der 95. Minute ging er bei einem Eckball mit nach vorne, bekam den Ball vor die Füße und schoss ihn ins Kreuzeck – 1:1. Anschließend erhielten Robert Trappitsch (Co-Trainer) und Wolfgang Suler (Betreuer) von Donau nach einer Unstimmigkeit mit dem Schiedsrichter die Rote Karte. So blieb es beim 1:1-Endstand.

So steht es um die Teams

Für Ferlach geht es um nicht mehr viel. Mit einem Punkt nächste Woche kann die Mannschaft von Mario Verdel die Saison auf dem 4. Platz beenden, nachdem sie im Winter noch auf dem 11. Platz stand. Donau belegt momentan den 9. Platz und kann maximal noch auf 40 Punkte kommen. Im letzten Spiel der Saison trifft Donau zuhause auf Köttmannsdorf.

Stimme zum Spiel

Petar Maric, Co-Trainer Ferlach

„Das Spiel war sehr ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Leider mussten wir bis in die Nachspielzeit warten, um den Ausgleich zu machen. Das Spiel selbst hätten wir auch früher entscheiden können, aber trotzdem geht der Punkt in Ordnung!“

Die Besten: Ferlach Heindl (Tor) bzw. Donau Huseinbasic (Verteidigung)

Details

