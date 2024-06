Nervenkrimi in Lendorf: Knapper 3:2 Sieg über Wolfsberg im packenden Duell

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 22:20

Der FC Lendorf empfing die Gäste aus Wolfsberg zu einer spannenden Partie in der Kärntner Liga. In einem hart umkämpften Spiel setzte sich das Team von Christoph Morgenstern, das sich derzeit in einem Siegesrausch befindet, knapp mit 3:2 durch. Die Zuschauer sahen eine packende Begegnung, die den Siegeswillen und die aktuelle Formstärke von Lendorf eindrucksvoll unterstrich.

Beide Mannschaften gaben alles

Lendorf startete gut in die Partie und konnte gleich zu Beginn sehr präsent sein. Wolfsberg zeigte sich ebenfalls stark, doch die Gastgeber gingen in der 19. Minute durch Thomas Zraunig mit 1:0 in Führung. Die Wolfsberger steigerten sich daraufhin und konnten in der 34. Minute durch Marcel Maximilian Stoni ausgleichen. Mit diesem 1:1 ging es in die Halbzeit.

Es war ein Hin und Her

Die Wolfsberger kamen energisch aus der Kabine und drängten sofort auf die Führung. Doch Lendorf hatte etwas dagegen und ging in der 62. Minute durch Mario Rumbold erneut in Führung. Wolfsberg wollte sofort antworten und schaffte den Ausgleich in der 65. Minute durch Marcel Maximilian Stoni. Lendorf war jedoch noch nicht fertig und erzielte in der 72. Minute das 3:2 durch Christian Wernisch. In der 78. Minute sah Andraz Paradiz nach einem Foul die Gelb-Rote Karte, sodass Wolfsberg mit zehn Mann weiterspielen musste und den Ausgleich nicht mehr schaffte. So endete ein spannendes Duell mit einem 3:2-Sieg für Lendorf.

So steht es um die Teams

Lendorf ist seit sieben Spielen ungeschlagen und zeigt damit eine beeindruckende Leistung in der Kärntner Liga. In der letzten Partie der Saison muss die Morgenstern-Elf auswärts gegen Velden antreten. Wolfsberg hingegen hat seit sieben Spielen keinen Sieg mehr eingefahren. In der kommenden Woche trifft das Team von Mario Romac auf den Titelanwärter Treibach, der unbedingt gewinnen will, um seine Meisterschaftsambitionen zu untermauern.

Stimme zum Spiel

Christoph Morgenstern, Trainer Lendorf:

„Anfangs haben wir das Spiel im Griff gehabt. Nach der Zeit wurde aber der Gegner stärker. In der zweiten Halbzeit wollten wir noch nachlegen und hatten gute Chancen. Am Ende belohnten wir uns mit einem knappen Sieg!“

Die Besten: Lendorf L. Morgenstern (Mittelfeld), Wernisch (Sturm) bzw. Wolfsberg Pfennich (Mittelfeld), Stoni (Sturm)

