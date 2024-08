Trotz Starkregen siegt der VST Völkermarkt mit 2:0 über den SAK im ersten Saisonspiel

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 11:09

Im Ligaauftakt empfing der VST Völkermarkt den SAK zu einem spannenden Duell. In einer gut geführten Partie konnte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Pawluch schließlich mit einem souveränen 2:0-Sieg durchsetzen. Die Spieler des VST Völkermarkt zeigten von Beginn an eine starke Leistung und bewiesen sowohl defensiv als auch offensiv ihre Klasse.

Unterhaltsame erste Hälfte

Von Anfang an hatte die Partie einen sehr spannenden Verlauf, denn beide Mannschaften wollten sich zum Saisonauftakt nichts schenken. In der 25. Minute war es die Heimmannschaft, die nach einem Eckball mit 1:0 in Führung ging. Torschütze war Mario Kuester, der den Ball gekonnt ins Netz beförderte. Der SAK hatte zwar vereinzelt Chancen, doch Torhüter Zitterer konnte diese souverän parieren. So ging es mit einer knappen, aber verdienten 1:0-Führung für die Heimmannschaft in die Halbzeitpause.

Heimelf erhöhte durch einen Standard auf 2:0

Beide Mannschaften wollten in der zweiten Halbzeit noch einmal nachlegen und starteten sehr aktiv. Völkermarkt wurde in der 52. Minute wieder gefährlich durch einen Eckball, bei dem Marjan Ogris-Martic den Ball unglücklich ins eigene Tor spielte, wodurch Völkermarkt auf 2:0 erhöhte. Doch die Truppe von Richard Huber ließ nicht locker und arbeitete unermüdlich auf den Anschlusstreffer hin. In der 75. Minute hatte Hertelt die große Chance, traf jedoch nur die Stange. Am Ende feierte der VST Völkermarkt einen verdienten 2:0-Sieg.

Foto: VST Völkermarkt

So steht es um die Teams

Der VST darf sich nach dem ersten Spiel über diesen Sieg freuen. Nach einem großen Sommerumbruch bewegt sich Völkermarkt auf einem guten Weg und zeigt bereits vielversprechende Ansätze. Nächste Woche geht es zuhause gegen Dellach/Gail weiter, wo die Mannschaft ihre positive Entwicklung fortsetzen möchte. Der SAK hingegen muss eine bittere Auftaktniederlage hinnehmen und steht nächste Woche zuhause gegen Velden vor der Herausforderung, die ersten Punkte der Saison einzufahren.

Stimme zum Spiel

Thomas Pawluch, Trainer Völkermarkt:

„Wir zeigten über das ganze Spiel eine gute Leistung. Obwohl unser Gegner mit Ball sehr gut spielte, konnten wir gut standhalten und konnten unsere Chancen nutzen. Durch zwei Eckbälle gingen wir am Ende nach einer guten Vorstellung als Sieger vom Platz!“

Die Besten: Völkermarkt Zitterer (Tor), Urnik, Kuster (Mittelfeld) bzw. SAK Vukovic (Mittelfeld), Hertelt (Sturm)

Details

