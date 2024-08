Aufsteiger Dellach/Gail verliert knapp gegen den FC Lendorf mit 3:4

Spielberichte

Details Sonntag, 04. August 2024 13:18

Ein mitreißendes Match in der Kärntner Liga zwischen dem SV Dellach/Gail und dem FC Lendorf endete mit einem knappen 3:4-Sieg für die Gäste aus Lendorf. Beide Teams zeigten von Anfang an großen Einsatz und sorgten für reichlich Spannung und Dramatik.

Frühe Führung und Ausgleich

Das Spiel begann mit vorsichtigem Abtasten beider Mannschaften, wie es in der 2. Minute zu beobachten war. Die ersten nennenswerten Aktionen kamen durch Eckbälle und Freistöße zustande, die jedoch noch keine unmittelbare Gefahr für die Tore darstellten. Die Gäste aus Lendorf setzten den ersten Akzent in der 23. Minute. Christian Wernisch brachte den FC Lendorf mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Dellacher ließen sich jedoch nicht beirren und antworteten nur zwei Minuten später. Samir Nuhanovic erzielte das 1:1 und zeigte damit früh, dass auch er in bester Torlaune war.

Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Standardsituationen. Beide Teams schenkten sich nichts, doch bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es mit einem ausgeglichenen 1:1 in die Kabinen ging.

Torspektakel in der zweiten Hälfte

Nach der Pause nahm die Partie noch einmal richtig Fahrt auf. Die Dellacher kamen hellwach aus der Kabine und gingen in der 53. Minute erneut durch Samir Nuhanovic in Führung. Ein Freistoß wurde zunächst von der Mauer abgeblockt, doch Nuhanovic setzte nach und brachte den Ball im Tor unter. Das Spiel blieb jedoch spannend, denn nur drei Minuten später glich Christian Kautz für den FC Lendorf zum 2:2 aus. Der Ausgleich beflügelte die Gäste, die in der 66. Minute durch Christian Wernisch das 2:3 erzielten. Wernisch vollendete einen schnellen Angriff mit einem platzierten Schuss.

Der FC Lendorf drückte weiter und erhöhte in der 69. Minute erneut durch Christian Kautz auf 2:4. Kautz zeigte eine beeindruckende Leistung und stellte die Abwehr der Dellacher vor große Probleme. Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen. In der 87. Minute sorgte erneut Samir Nuhanovic mit einem Freistoßtreffer aus 18 Metern für den 3:4-Anschlusstreffer. Die Schlussminuten waren geprägt von hektischen Aktionen und weiteren Freistößen auf beiden Seiten, doch es fiel kein weiteres Tor mehr.

Das Spiel endete nach 94 intensiven Minuten mit einem 3:4 für den FC Lendorf. Die Zuschauer erlebten ein packendes Duell mit vielen Höhepunkten und Toren, das Lust auf mehr macht. Besonders die herausragenden Leistungen von Samir Nuhanovic und Christian Kautz bleiben in Erinnerung und zeigen, dass beide Teams in dieser Saison noch viel Potenzial haben.

Foto: FC Lendorf

Kärntner Liga: Dellach/G : Lendorf - 3:4 (1:1)

87 Samir Nuhanovic 3:4

69 Christian Kautz 2:4

66 Christian Wernisch 2:3

56 Christian Kautz 2:2

53 Samir Nuhanovic 2:1

25 Samir Nuhanovic 1:1

23 Christian Wernisch 0:1



