ATUS Velden dominiert ATUS Ferlach mit 5:1-Sieg

Details Sonntag, 04. August 2024 13:22

Im Spiel der Runde setzte sich der ATUS Velden deutlich mit 5:1 gegen den ATUS Ferlach durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:0 und legten in der zweiten Hälfte noch zwei weitere Treffer nach. Der ATUS Ferlach konnte lediglich einen Ehrentreffer erzielen und beendete das Spiel mit zwei Platzverweisen.

Frühe Führung durch Elfmeter

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der 36. Minute konnten die Gäste aus Velden das erste Mal jubeln. Mario Kröpfl verwandelte einen Elfmeter souverän zur 1:0-Führung für den ATUS Velden. Nur drei Minuten später, in der 39. Minute, erhöhte Roland Putsche auf 2:0 und ließ den ATUS Ferlach weiter in Rückstand geraten.

Kurz vor dem Pausenpfiff folgte der dritte Treffer für den ATUS Velden. Tom Zurga erzielte in der 45. Minute das 3:0 und schockte damit die Ferlacher. Doch damit nicht genug, musste der ATUS Ferlach unmittelbar vor der Halbzeit gleich zwei Platzverweise hinnehmen. Trainer Mario Verdel und Armin Deomic sahen beide die Gelb-Rote Karte.

Zweite Halbzeit: Torfestival und weitere Platzverweise

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete, mit einem Tor für den ATUS Velden. Lukas Alfred Sadnik traf in der 48. Minute zum 4:0 und machte die Hoffnungen des ATUS Ferlach auf ein Comeback endgültig zunichte. Die ohnehin dezimierte Mannschaft der Ferlacher tat sich schwer, gegen die spielstarken Gäste anzukommen.

In der 61. Minute musste der ATUS Ferlach einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Kristjan Sredojevic die Rote Karte sah. Mit nur noch acht Spielern auf dem Feld wurde es für die Hausherren eine schier unlösbare Aufgabe, das Spiel noch zu drehen.

Dennoch zeigte der ATUS Ferlach Kampfgeist und erzielte in der 62. Minute durch Dejan Kern den Ehrentreffer zum 1:4. Doch dieses Aufbäumen blieb ohne weitere Folgen, da der ATUS Velden in der 85. Minute den Schlusspunkt setzte. Erneut war es Tom Zurga, der zum 5:1-Endstand traf.

Mit diesem klaren Sieg sicherte sich der ATUS Velden die ersten drei Punkte der Saison, während der ATUS Ferlach nach einer bitteren Niederlage ohne Zählbares dasteht. Trainer Mario Verdel hat nun die Aufgabe, seine Mannschaft für die kommenden Spiele neu zu motivieren und die Disziplin zu verbessern.

Kärntner Liga: Ferlach : Velden - 1:5 (0:3)

85 Tom Zurga 1:5

62 Dejan Kern 1:4

48 Lukas Alfred Sadnik 0:4

47 Tom Zurga 0:3

39 Roland Putsche 0:2

36 Mario Kröpfl 0:1

