ATSV Wolfsberg siegt knapp gegen Köttmannsdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 04. August 2024 13:38

In der 1. Runde der Kärntner Liga zwischen empfing der ASCO ATSV Wolfsberg die Gäste aus Köttmannsdorf statt. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnte sich letztlich der ATSV Wolfsberg mit einem knappen 1:0-Sieg durchsetzen. Das einzige Tor des Abends erzielte Patrick Pfennich in der 57. Minute nach einer mustergültigen Freistoßvorlage von Ziga Rozej.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann um 19:00 Uhr unter der Leitung von Schiedsrichter Christoph Günter Messner. Beide Mannschaften starteten konzentriert in die Partie und lieferten sich ein intensives Duell. In der 18. Minute hatten die Wolfsberger ihre erste Topchance, als Marcel Mörtl knapp am Tor vorbeischoss. Bis zur 33. Minute blieb das Spiel recht ausgeglichen, wobei beide Teams ihre Chancen hatten.

Die Gäste aus Köttmannsdorf vergaben in der 26. Minute ihre erste große Chance, als Marco Modritsch nach einem Abwehrschnitzer der Heimischen den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. Die Wolfsberger wurden gegen Ende der ersten Halbzeit immer stärker und erarbeiteten sich ein Chancenplus. Patrick Pfennich versuchte es aus der Entfernung (45.), während Marcel Mörtl im 1-gegen-1-Duell mit dem Torwart knapp scheiterte (39., 42.). Auch Berat Alegöz war in der 40. Minute gefährlich, verfehlte jedoch das Tor nur knapp.

Der entscheidende Moment und weitere Chancen

Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es schließlich Patrick Pfennich, der in der 57. Minute die Heimischen jubeln ließ. Nach einer schönen Freistoßvorlage von Ziga Rozej köpfte er zur verdienten Führung ein. Kurz darauf wurden sogar die ersten Pyros im Stadion gezündet (61.).

Die Wolfsberger blieben am Drücker und hatten in der 75. Minute eine dreifache Chance, um die Führung auszubauen. Zunächst scheiterte der eingewechselte Bastian Rupp allein vor dem Tor, dann verlor Gäste-Keeper Werner Ambrosch den Ball aus den Händen, und ein Verteidiger rettete auf der Linie. Schließlich scheiterte Ziga Rozej per Kopf am starken Ambrosch.

Auch in der 81. Minute versuchte es Rupp erneut, doch sein Schuss war zu unplatziert. Köttmannsdorf kam kaum noch gefährlich vor das Tor der Wolfsberger. Einzig in der 56. Minute konnten sie durch Aner Mandzic eine Chance verzeichnen, doch sein Schuss war zu zentral und stellte den Heim-Keeper nicht vor größere Probleme.

Die Partie endete nach 93 Minuten mit einem knappen 1:0-Sieg für den ATSV Wolfsberg. Insgesamt war es ein verdienter Sieg der Heimischen, die sich mit den ersten drei Punkten der Saison belohnten. Der starke Gäste-Keeper Ambrosch konnte eine höhere Niederlage für Köttmannsdorf verhindern.

Alles in allem bot das Spiel viele spannende Momente und einen knappen, aber verdienten Sieg für den ATSV Wolfsberg.

Foto: ATSV Wolfsberg

Kärntner Liga: Wolfsberg : Köttmanns. - 1:0 (0:0)

57 Patrick Pfennich 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.