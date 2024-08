St. Veit will den Schwung aus der Unterliga mitnehmen und darf sich über Auftaktsieg gegen Bleiburg freuen

Spielberichte

Der SC St. Veit, der in der letzten Saison erfolgreich aus der Unterliga Ost aufgestiegen ist, setzt seinen beeindruckenden Lauf in der Kärntner Liga fort. Unter der Leitung von Trainer Martin Kaiser zeigte die Mannschaft über die gesamte letzte Spielzeit hinweg konstant starke Leistungen. Nun ist das Team entschlossen, diese Form beizubehalten und auch in der höheren Liga zu glänzen. Mit einem Mix aus talentierten Neuzugängen und erfahrenen Spielern strebt der SC St. Veit danach, sich in der Kärntner Liga zu etablieren und neue sportliche Höhen zu erreichen.

Einstand nach Maß

Im Ligaauftakt der Kärntner Liga traf der SC St. Veit auf SVG Bleiburg und präsentierte sich vor rund 500 Zuschauern als äußerst starker Liganeuling. Trotz einer frühen Führung durch Bleiburgs Dominik Peketz in der 22. Minute bewies der SC St. Veit Kampfgeist. Heiko Springer glich wenig später zum 1:1 aus und hielt sein Team im Spiel. Die Partie blieb spannend, doch St. Veit gab nicht auf und drückte weiter auf die Führung. In der 80. Minute war es erneut Heiko Springer, der mit seinem zweiten Treffer das 2:1 erzielte. Kurz darauf besiegelte Neuzugang Julian Brandstätter mit seinem Tor zum 3:1 den Endstand und sicherte dem SC St. Veit einen verdienten Sieg im ersten Spiel der Saison.

Stimme zum Spiel

Martin Kaiser, Trainer St. Veit:

„Wir hatten von Anfang an die Kontrolle über das Spiel. Unser Gegner stand sehr kompakt und ließ kaum etwas zu. Leider mussten wir in der 22 Minute ein bitteres Tor einstecken, aber wir reagierten schnell und glichen aus. Nach der Halbzeit wollten meine Jungs noch mehr und wir lieferten eine gute Vorstellung ab. So geht der Sieg in Ordnung!“

Wo möchte man am Ende der Saison stehen?

Martin Kaiser: „Das Ziel des Vereins und das der Mannschaft ist gleich – wir wollen in jedem Spiel gute Leistungen zeigen und diese in Ergebnisse umwandeln. Der Tabellenplatz ist dabei nebensächlich, da der Erfolg mit guten Leistungen kommt. Weiters ist es wichtig, dass wir den Verein wieder in der Liga etablieren können. Dabei kommt ein Abstieg natürlich nicht in Frage, aber wir haben einen guten Kader und wollen in der Debütsaison abliefern!“

