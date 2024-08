Neuer Wind beim KAC: Altbewährte Stärke trifft auf junge Energie

Spielberichte

Der KAC feierte einen erfolgreichen Saisonstart mit einem überzeugenden 3:0-Sieg über den Stadtrivalen Donau und sicherte sich damit die ersten drei Punkte. Unter der Führung von Trainer Rudolf Perz zeigte die Mannschaft eine starke Leistung und setzte ein frühes Ausrufezeichen. Im Sommer gelang es dem KAC viele junge Talente zu gewinnen, die das Team verstärken sollen, auch wenn man drei erfahrene Routiniers ziehen lassen musste. Die gelungene Mischung aus frischem Elan und bestehender Erfahrung lässt auf eine spannende und erfolgreiche Saison hoffen.

Entscheidung noch vor der Pause

Kaum hatte das Spiel begonnen, nutzte der KAC einen Fehler der Donauer eiskalt aus: Bereits in der 2. Minute traf Mihret Topcagic zum 1:0. In der 24. Minute war es dann Jakob Orgonyi, der mit seinem Treffer zum 2:0 die Führung ausbaute. Kurz darauf musste das Spiel aufgrund des Wetters unterbrochen werden, doch nach der Fortsetzung zeigte sich der KAC unbeeindruckt und erhöhte durch einen weiteren Treffer von Jakob Orgonyi auf 3:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung war die Partie schon zur Pause entschieden und es blieb auch bis zum Ende beim 3:0.

Stimme zum Spiel

Rudolf Perz, Trainer KAC:

„Wir starteten extrem gut und konnten durch einen Fehler unseres Gegners mit 1:0 in Führung gehen. Das Spiel verlief sehr ausgeglichen, wobei wir mehr Kontrolle hatten im Ballbesitz. Nach dem 2:0 kam dann für uns glücklicherweise die wetterbedingte Unterbrechung, welche wir gut ausnutzen konnten, da wir früher raus gingen und direkt nach Wiederanpfiff das 3:0 machten. In der zweiten Halbzeit verlief das Spiel auch sehr ausgeglichen. Beide Teams hatten gute Möglichkeiten, aber am Ende blieb es beim verdienten 3:0.“

Nach einer schwierigen letzten Saison will der KAC heuer besser performen

Rudolf Perz: „Nach der letzten Saison wollten wir heuer unbedingt besser starten und das gelang uns. Wir haben uns heuer das Ziel gesteckt immer um den fünften Tabellenplatz zu sein. Auch wenn es Phasen geben wird, wo es besser laufen wird oder schlechter, liegt der Fokus auf guten Leistungen und den entsprechenden Ergebnissen. Dann sollte dieses Ziel nichts gefährden. Ich bin auch sehr zufrieden über unsere Neuzugänge – wir wollen natürlich auch immer mehr Spieler mit KAC-Vergangenheit bzw. Spieler aus dem Raum Klagenfurt.“

