Zwei Ausschlüsse, aber keine Tore in Völkermarkt

Spielberichte

Details Freitag, 09. August 2024 21:39

In einem intensiven Spiel in der Kärntner Liga trennen sich der Völkermarkter Sport- und Turnverein und der SV DellacherGail mit einem 0:0-Unentschieden. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten und zwei Platzverweisen blieb das Spiel ohne Tore. Der VST Völkermarkt dominierte über weite Strecken, konnte jedoch den Ball nicht im Netz unterbringen, während die Dellacher mit beherzter Abwehrarbeit glänzten.

Chancen auf beiden Seiten

In den ersten Minuten zeigte sich Völkermarkt als das dominantere Team und hatte in der 31. Minute eine gute Möglichkeit, die jedoch von Gästegoalie Jaka Miletic vereitelt wurde. Die Völkermarkter agierten mutig und setzten ihre Gegner unter Druck. Nur zwei Minuten später folgte eine weitere riesige Möglichkeit für die Heimmannschaft, die jedoch knapp über das Tor ging.

Die Gäste zeigten sich ebenfalls kämpferisch und hatten in der 36. Minute ihre erste große Chance, die jedoch von Völkermarkt-Torhüter Florian Zitterer mit einer starken Parade entschärft wurde. Kurz vor der Halbzeitpause konnte der VST noch einmal Druck aufbauen, aber auch hier sollte kein Tor fallen. Die erste Hälfte endete mit einem torlosen 0:0, obwohl es auf beiden Seiten einige interessante Szenen gab.

Zwei Platzverweise

Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich das Muster fort. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, konnten aber keinen Treffer erzielen. In der 49. Minute gab es einen Eckball für die Völkermarkter, doch die Dellacher Abwehr hielt stand. Die nächste große Aufregung folgte in der 56. Minute, als der VST eine riesige Möglichkeit vergab, die von einem Verteidiger der Gäste auf der Linie geklärt wurde.

Das Spiel nahm an Intensität zu. Nach 70 Minuten stellte der Unparteiische aufgrund von Tätlichkeiten Völkermarkts Matthias Maierhofer und den Dellacher Armin Lulic mit Rot vom Platz. Trotz der Dezimierung auf beiden Seiten blieb das Spiel spannend und hektisch. In der 78. Minute rettete SV-Torhüter Miletic einen fast direkt verwandelten Eckball des VST Völkermarkt, was zu einem weiteren Corner führte.

Die Schlussphase war geprägt von zahlreichen Standardsituationen und hektischen Momenten. Die Völkermarkter hatten in der 84. und 85. Minute zwei aufeinanderfolgende Ecken, konnten diese aber nicht in Tore ummünzen. In der 87. Minute kam es zu einer weiteren gefährlichen Aktion der Heimmannschaft, die jedoch in einem Abstoß endete. Auch die Gäste hatten ihre Chancen, doch ein guter Schuss in der 90. Minute ging knapp daneben.

Mit der fünfminütigen Nachspielzeit kam noch einmal Spannung auf, doch letztlich blieb es beim 0:0. Trotz einer hitzigen Atmosphäre und der zahlreichen Chancen auf beiden Seiten konnte keine der Mannschaften den entscheidenden Treffer erzielen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Richard Waditzer (18100 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Richard Waditzer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.