SV St. Jakob/R. siegt knapp gegen den FC Lendorf in einem packenden Spiel

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 12:01

In der zweiten Runde der Kärntner Liga lieferten sich der FC Lendorf und der SV St. Jakob/R. ein mitreißendes Duell, das am Ende mit 2:3 zugunsten der Gäste endete. Trotz einer frühen Führung der Gastgeber und einem hart umkämpften Spiel gelang es dem SV St. Jakob/R., das Blatt in der zweiten Halbzeit zu wenden und einen knappen Sieg davonzutragen. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Chancen, hitzigen Zweikämpfen und einem dramatischen Finale.

Ein turbulenter Start in die erste Halbzeit

Das Spiel begann rasant, und bereits in der 8. Minute konnte der FC Lendorf den ersten Treffer markieren. Max Steinthaler erzielte das 1:0 für die Lendorfer und brachte die heimischen Fans zum Jubeln. Der SV St. Jakob/R. wirkte zu Beginn noch etwas nervös und hatte Schwierigkeiten, das Spiel zu kontrollieren. Dennoch blieben die Gäste bemüht, die Kontrolle zu übernehmen und den Ballbesitz zu steigern.

Der FC Lendorf zeigte sich in der ersten Halbzeit sehr effizient und gefährlich vor dem Tor. Sie versuchten immer wieder, das Spiel breit zu machen und nutzten ihre schnellen Passkombinationen, um in den Strafraum von St. Jakob zu gelangen. Die Gäste hatten ihre Mühe, die Angriffe der Lendorfer abzuwehren und in der 40. Minute kam es zu einer Gelb-Rote Karte. Jonas Warmuth vom SV St. Jakob/R. erhielt die Ampelkarte von der Bank aus.

Dennoch hielt der SV St. Jakob/R. bis zur Pause durch, ohne weitere Gegentore zu kassieren. Die Halbzeit endete mit einer knappen 1:0-Führung für die Lendorfer.

Ein atemberaubender Schlussspurt

Die zweite Halbzeit begann aggressiv und energiegeladen. Bereits in der 46. Minute glich Christoph Omann für den SV St. Jakob/R. zum 1:1 aus. Dies setzte die Lendorfer sofort unter Druck. Doch die Gastgeber ließen sich nicht unterkriegen und erzielten in der 52. Minute durch Christian Wernisch das 2:1, was die Fans erneut in Ekstase versetzte.

In der 70. Minute gelang es Mario Marjanovic, den erneuten Ausgleich für die Gäste zu erzielen. Sein Schuss unter die Latte war für den Torwart unhaltbar und verletzte diesen sogar leicht. Das Spiel blieb weiterhin hart umkämpft, und beide Teams zeigten großen Einsatz, um die entscheidenden Akzente zu setzen.

Das Spiel neigte sich dem Ende zu, und die Spannung war förmlich greifbar. Der FC Lendorf hatte in der 84. Minute zwei exzellente Chancen, den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von St. Jakob hielt stand. In der 83. Minute gelang Marco Koller ein hervorragend herausgespieltes Tor zum 2:3, das die Gäste erstmals in Führung brachte. Trotz eines letzten, verzweifelten Aufbäumens des FC Lendorf, der in den Schlussminuten noch mehrere Eckbälle hatte, blieb es beim 2:3-Endstand.

Die Zuschauer erlebten ein spannendes und packendes Spiel, das bis zur letzten Minute nervenaufreibend blieb. Der SV St. Jakob/R. sicherte sich mit dieser beeindruckenden Leistung drei wichtige Punkte in der Kärntner Liga, während der FC Lendorf trotz einer starken Vorstellung am Ende mit leeren Händen dastand.

Stimme zum Spiel

Thomas Höller, Trainer St.Jakob:

"Anfangs war es für uns schwierig ins Spiel zu finden. Wir mussten leider das 1:0 in Kauf nehmen und waren erste Halbzeit nicht voll da. Das änderte sich aber in der zweiten Halbzeit, als wir das Spielsystem änderten und frische Kräfte brachten. In Folge waren wir dann besser im Spiel und konnten unsere Aktion besser zu Ende spielen und am Ende den Sieg einfahren!"

Die Besten: Lendorf Zraunig (Mittelfeld) bzw. St.Jakob Koller, Uggowitzer, Marjanovic, Ahacic (Mittelfeld)

Kärntner Liga: Lendorf : St. Jakob/R. - 2:3 (1:0)

83 Marco Koller 2:3

70 Mario Marjanovic 2:2

52 Christian Wernisch 2:1

46 Christoph Omann 1:1

8 Max Steinthaler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.