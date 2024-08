Last-Minute-Sieg für SC St. Veit: Heiko Springer entscheidet dramatisches Spiel

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 11:13

In der zweiten Runde der Kärntner Liga traf der SV Donau Klagenfurt auf den SC St. Veit. In einem spannenden und umkämpften Spiel sah es lange Zeit nach einem torlosen Unentschieden aus, doch in der Nachspielzeit sorgte Heiko Norbert Springer mit seinem Treffer für den 0:1-Auswärtssieg der Gäste. Damit sichert sich der Aufsteiger aus St. Veit drei wichtige Punkte.

Torlose erste Halbzeit trotz Chancen

Das Spiel begann pünktlich um 18:00 Uhr, als der Schiedsrichter die Partie zwischen dem SV Donau Klagenfurt und dem SC St. Veit anpfiff. Beide Mannschaften starteten engagiert in die Partie, wobei die Gäste aus St. Veit sehr aktiv in den ersten 20 Minuten waren. Anschließend verlief das Spiel sehr langsam und beide Mannschaften zogen sich zurück.

St. Veit zeigten sich von Beginn an kämpferisch und kamen durch Heiko Norbert Springer und Julian Brandstätter zu ihren ersten Torschüssen. Doch die Abwehrreihe um den Kapitän der Donau, Thomas Guggenberger, hielt stand und klärte die meisten Bälle. Beide Torhüter, Aljaz Cotman von Donau und Rene Arno Robitsch von St. Veit, zeigten eine starke Leistung und verhinderten jegliche Tore in der ersten Halbzeit.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel hart umkämpft und ausgeglichen. Beide Teams versuchten, den Führungstreffer zu erzielen, doch die Defensivabteilungen agierten weiterhin konzentriert und ließen nur wenige klare Torchancen zu. Der Trainer von Donau, Wilhelm Sandner, sowie sein Pendant bei St. Veit, Mag. Martin Harald Kaiser, schienen mit der defensiven Stabilität ihrer Mannschaften zufrieden zu sein.

Als die reguläre Spielzeit zu Ende ging und der Schiedsrichter fünf Minuten Nachspielzeit anzeigte, schien es, als würde das Spiel torlos enden. Doch der SC St. Veit setzte in der Nachspielzeit noch einmal alles auf eine Karte und erhöhte den Druck auf die Gastgeber. In der 90. Minute war es schließlich Heiko Norbert Springer, der nach einem präzisen Zuspiel im Strafraum zum Abschluss kam und den Ball im Netz versenkte. Mit diesem Tor sorgte Springer für den umjubelten Führungstreffer und gleichzeitig für den Endstand von 0:1.

Die späten Bemühungen des SV Donau Klagenfurt, doch noch den Ausgleich zu erzielen, blieben erfolglos, und so endete die Partie mit einem bitteren Heimniederlage für die Gastgeber. Der Schlusspfiff in der 96. Minute besiegelte das Ergebnis und die Freude bei den Spielern des SC St. Veit war groß. Die drei Punkte sind für den Aufsteiger besonders wertvoll und unterstreichen den erfolgreichen Saisonstart.

Der SV Donau Klagenfurt hingegen muss diese unglückliche Niederlage schnell verarbeiten und sich auf das nächste Spiel fokussieren. Für die Fans beider Mannschaften war es ein nervenaufreibender Fußballabend, der erst in den letzten Sekunden entschieden wurde.

Stimme zum Spiel

Wilhelm Sandner, Trainer Donau:

"Es war kein gutes Spiel von beiden Seiten. Unser Gegner war in den ersten Minuten aktiver, doch wir standen hinten gut. Der Spielverlauf war sehr langsam und es hätte auch mit einem 0:0 enden können, doch leider mussten wir den späten Gegentreffer in Kauf nehmen und mussten eine bittere Heimniederlage einstecken!"

Kärntner Liga: SV Donau : SC St. Veit - 0:1 (0:0)

93 Heiko Norbert Springer 0:1

