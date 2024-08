SVG Bleiburg triumphiert knapp gegen ATSV Wolfsberg

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 19:52

In der zweiten Runde der Kärntner Liga setzte sich der SVG Bleiburg mit einem knappen 1:0-Sieg gegen ATSV Wolfsberg durch. Das Spiel war von intensiven Zweikämpfen und mehreren verpassten Chancen geprägt, bevor Mathias Robert Knauder den entscheidenden Treffer erzielte. Die Gäste aus Wolfsberg zeigten sich kämpferisch, konnten aber trotz mehrerer Möglichkeiten nicht zum Ausgleich kommen.

Frühe Chancen für beide Teams

Das Spiel begann ausgeglichen, beide Mannschaften tasteten sich in den ersten Minuten ab. Bereits nach fünf Minuten hatte der SVG Bleiburg eine Halbchance, die jedoch ungenutzt blieb. In der 10. Minute wäre den Gastgebern fast ein Eigentor von Wolfsberg zu Hilfe gekommen, doch der Ball verfehlte knapp das Ziel. Die Bleiburger drückten weiter auf den Führungstreffer, während ATSV Wolfsberg erste ernsthafte Chancen kreierte. In der 16. Minute verpasste Hafner einen Stanglpass nur knapp, eine erste große Möglichkeit für die Gäste.

ATSV Wolfsberg setzte den SVG Bleiburg zunehmend unter Druck. In der 19. Minute vergab Stoni eine weitere Top-Chance im Eins-gegen-Eins, nur wenige Minuten später setzte Alegöz den Ball nach einem Abwehrfehler von Primozic knapp neben das Tor. Trotz dieser Gelegenheiten gelang es den Wolfsbergern nicht, das Tor zu treffen. Die Bleiburger kamen besser aus der Trinkpause zurück und dominierten kurzzeitig das Spiel.

Knauder bringt die Führung

Die Spielzeit schritt voran und die Führung für die Gäste schien überfällig. In der 31. Minute ließ Stoni erneut eine hundertprozentige Chance aus. Der SVG Bleiburg bekam in der 32. Minute einen Freistoß aus guter Position zugesprochen, der jedoch in den Rängen landete. Kurz darauf versuchte Rozej einen Distanzschuss, der jedoch deutlich über das Tor ging. In der 38. Minute gelang den Bleiburgern endlich der Durchbruch: Mathias Robert Knauder nutzte einen Abwehrfehler der Wolfsberger, umkurvte den Torhüter und schoss zum 1:0 ein. Trotz Verdachts auf ein Handspiel im Strafraum der Bleiburger blieb der Pfiff aus.

Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, wobei ATSV Wolfsberg kurz vor dem Pausenpfiff noch einen Eckball zugesprochen bekam, der jedoch ohne Erfolg blieb. Die zweite Halbzeit begann ruhig, und das Spiel verlor zunächst an Intensität. In der 51. Minute zeigte sich ein ruhiger Beginn, bevor die Partie in der 58. Minute wieder hitziger wurde.

Eine Trinkpause in der 71. Minute unterbrach die Partie erneut. Mittlerweile verteidigte der SVG Bleiburg leidenschaftlich und ließ wenig Raum für die Wolfsberger. In der 78. Minute gab es eine unschöne Szene, als Yilmaz nach seiner Einwechslung gegen den Strich rasierte.

Schlussphase: Wolfsberg drängt auf den Ausgleich

In den letzten zehn Minuten des Spiels drängte ATSV Wolfsberg intensiv auf den Ausgleich. Oswaldi setzte in der 85. Minute einen Abschluss weit über das Tor. Kurz darauf vergab Tolimir für den SVG Bleiburg die Chance auf die Entscheidung. In der 88. Minute hatten die Wolfsberger eine Riesenchance per Kopfball, der jedoch knapp vorbei ging. Ein weiterer Abschluss von Pfennich wurde in der 90. Minute geblockt.

Die Nachspielzeit von drei Minuten brachte noch einmal Hektik ins Spiel. Romac hatte die Möglichkeit auf den Ausgleich, schoss jedoch weit über das Tor. Der SVG Bleiburg setzte auf lange Bälle, um die Führung über die Zeit zu bringen. Schließlich ertönte der Schlusspfiff und der SVG Bleiburg sicherte sich einen glücklichen, aber nicht ganz unverdienten 1:0-Sieg.

Stimme zum Spiel

Mario Romac, Trainer Wolfsberg:

"Von Anfang an konnten wir nicht den nötigen Druck aufbauen, um zum Torerfolg zu gelangen. Obwohl wir gute Möglichkeiten erarbeiten, waren wir zu harmlos. Im Gegenzug mussten wir durch einen Eigenfehler das 1:0 hinnehmen. In der zweiten Halbzeit kamen wir nicht mehr in die Gänge und konnten nicht mehr ausgleichen."

Kärntner Liga: Bleiburg : Wolfsberg - 1:0 (1:0)

38 Mathias Robert Knauder 1:0

