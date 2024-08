Köttmannsdorf feiert dominanten 3:0-Sieg gegen SV Spittal/Drau

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 20:29

In einem packenden Duell der Kärntner Liga setzte sich die ASKÖ Köttmannsdorf mit einem souveränen 3:0 gegen SV Spittal/Drau durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehten die Gastgeber im zweiten Durchgang auf und sicherten sich durch Tore von Stephan Borovnik und Aner Mandzic einen verdienten Sieg. Die Partie endete mit einer roten Karte für Samuel Müllmann von SV Spittal/Drau, was den Frust der Gäste zusätzlich erhöhte.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als die Köttmannsdorfer sofort versuchten, Druck aufzubauen. Bereits in der ersten Minute wurde das Spiel offiziell angepfiffen und die beiden Teams zeigten, dass sie hier nichts anbrennen lassen wollten. In der Anfangsphase dominierten die Gastgeber das Geschehen und drängten die Spittaler in ihre eigene Hälfte. Ein Eckball in der 48. Minute für die Gäste brachte jedoch keine Gefahr.

Die Köttmannsdorfer hielten das Spiel in der gegnerischen Hälfte und versuchten immer wieder, durch Freistöße und Ecken zum Erfolg zu kommen. In der 52. Minute gab es einen Freistoß an der Strafraumgrenze, der allerdings nicht verwertet werden konnte. Auch Damjan Jovanovic zeigte in dieser Phase seine Magie und brachte die Gästeabwehr immer wieder in Bedrängnis. Die erste Halbzeit endete jedoch torlos, da beide Teams ihre Chancen nicht nutzen konnten.

Köttmannsdorf dreht auf

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Spielgeschehen drastisch. Bereits in der 55. Minute gelang den Köttmannsdorfern der Durchbruch: Stephan Borovnik erzielte mit einem Strahl in den Winkel das 1:0 und brachte sein Team verdient in Führung. Dies war der Auftakt zu einer dominanten Halbzeit der Gastgeber.

Nur acht Minuten später, in der 63. Minute, erhöhte Aner Mandzic auf 2:0 für Köttmannsdorf. Die Spittaler wirkten zunehmend ratlos und fanden kein Mittel gegen die spielstarken Gastgeber. Trotz einiger Bemühungen konnten die Gäste keinen Anschlusstreffer erzielen und verloren schließlich auch noch die Nerven. In der 90. Minute erhielt Samuel Müllmann vom SV Spittal/Drau die rote Karte, was die Situation für sein Team weiter verschlechterte.

In der Nachspielzeit setzte Aner Mandzic den Schlusspunkt, als er in der 90. Minute das 3:0 für Köttmannsdorf erzielte. Mit diesem Treffer besiegelte er den hochverdienten Sieg für seine Mannschaft. Die Köttmannsdorfer zeigten in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und ließen den Gästen keine Chance.

Das Spiel endete nach 94 Minuten und die Köttmannsdorfer feierten einen überzeugenden Sieg. Mit diesem Erfolg in der zweiten Runde der Kärntner Liga unterstreichen sie ihre Ambitionen für die laufende Saison und zeigen, dass mit ihnen in dieser Spielzeit zu rechnen ist.

Stimme zum Spiel

Alexander Suppantschitsch, Trainer Köttmannsdorf:

"Die erste Halbzeit war völlig ausgeglichen. Auf beiden Seiten gab es Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit investierten wir mehr und konnten unsere Möglichkeiten nutzen. Wir arbeiteten gut gegen den Ball und belohnten uns am Ende mit den Toren."

Die Besten: Köttmannsdorf Ambrosch (Tor), Borovnik (Verteidigung), Mandzic (Mittelfeld) bzw. Spittal keiner

Kärntner Liga: Köttmanns. : Spittal/Drau - 3:0 (0:0)

92 Aner Mandzic 3:0

63 Aner Mandzic 2:0

55 Stephan Borovnik 1:0

Details

