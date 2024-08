SAK Klagenfurt setzt sich in Dellach zu neunt durch

Spielberichte

Der SAK Klagenfurt konnte sich zum Auftakt der dritten Runde der Kärnter Liga in einem spannenden und hart umkämpften Spiel beim SV Dellach/Gail mit 2:1 durchsetzen und feierte den ersten Saisonsieg. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für den Sieg, während die Dellacher auf den ersten "Dreier" in der noch jungen Saison weiter warten müssen.

SAK geht früh in Führung

Der SAK Klagenfurt erarbeitete sich zu Beginn eine gefährliche Aktion und einige Eckbälle. In der 14. Minute gelang es schließlich Nace Erzen, die Gäste nach einem Missverständnis in der SV-Abwehr mit 1:0 in Führung zu bringen. Die Heimmannschaft zeigte sich jedoch unbeeindruckt und hatte einige gute Möglichkeiten, unter anderem durch Schüsse und Freistöße, die jedoch entweder von Torhüter Kristijan Kondic pariert oder von der Abwehr der Gäste geklärt wurden.

Das Spiel gestaltete sich ab der 23. Minute zunehmend ausgeglichener, wobei beide Teams ihre Chancen hatten. Ein schweres Foulspiel in der 32. Minute führte zu einer Verletzungsunterbrechung für Dellachs Silvio Mandl. Die Heimischen hatten vor der Halbzeitpause einige gute Möglichkeiten, doch es blieb nach 45 Minuten beim 0:1.

Djukic trifft zur Vorentscheidung - Gäste nur noch zu neunt

In der zweiten Halbzeit setzte der SAK seinen Kampfgeist fort. In der 51. Minute erhöhte Luka Djukic nach einem präzisen Schuss aus der Distanz auf 0:2. Der SV Dellach intensivierte daraufhin seine Bemühungen und drängte die Gäste zunehmend in die Defensive. Ein Freistoß und einige Eckbälle zeugten von der Entschlossenheit der Hausherren, das Blatt zu wenden.

Am Beginn der Schlussviertelstunde waren die Klagenfurter nur noch zu zehnt - Luka Djukic sah aufgrund einer Schiedsrichterbeleidigung Rot. Zwölf Minuten später musste auch Zoran Vukic den Platz vorzeitig verlassen - der SAK-Kapitän sahen wegen Kritik die Ampelkarte. Der SV wusste dieses heiße Phase zu nutzen, als Samir Nuhanovic einen Elfmeter verwandelte und auf 1:2 verkürzte.

Die Dellacher warfen alles nach vorne und hatte in der 90. Minute eine riesige Möglichkeit, die jedoch nicht den Weg ins Tor fand. Trotz der siebenminütigen Nachspielzeit, in der die Heimischen weiterhin Druck machten und einige Eckbälle erkämpften, blieb es beim 1:2.

