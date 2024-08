ATSV Wolfsberg feiert 5:1 Sieg gegen Donau

Spielberichte

Der ATSV Wolfsberg zeigte eine beeindruckende Leistung und besiegte den SV Donau Klagenfurt mit 5:1 in der dritten Runde der Kärntner Liga. Die Hausherren dominierten das Spielgeschehen von Beginn an und ließen ihren Gegnern kaum Chancen. Besonders hervorzuheben ist Marcel Maximilian Stoni, der mit seinem Hattrick maßgeblich zum Sieg der Wolfsberger beitrug.

Frühe Führung und Dominanz der Wolfsberger

Das Spiel begann mit einem dominanten Auftritt der Gastgeber, die von Anfang an das Spielgeschehen bestimmten. Bereits in der 17. Minute konnte der ATSV Wolfsberg in Führung gehen. Marcel Maximilian Stoni war der Torschütze, der nach einer gelungenen Kombination das 1:0 erzielte. Die Wolfsberger setzten ihren Gegner früh unter Druck und ließen den SV Donau Klagenfurt kaum zur Entfaltung kommen.

Der SV Donau Klagenfurt hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und kam in den ersten Minuten kaum über die Mittellinie. Doch in der 28. Minute gelang es ihnen, den Ausgleich zu erzielen. Boyo Jarjue verwandelte eine perfekte Vorlage von Emil Jantscher und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Allerdings währte die Freude der Gäste nur kurz. Bereits zehn Minuten später stellte Marcel Maximilian Stoni den alten Vorsprung wieder her und erzielte nach Vorarbeit von Ziga Rozej das 2:1 für den ATSV Wolfsberg.

Spielentscheidende Momente und Platzverweis

Nach der Halbzeitpause setzten die Wolfsberger ihren dominanten Auftritt fort. In der 53. Minute musste der SV Donau Klagenfurt einen Rückschlag hinnehmen, als Julian Nico Horr mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Diese numerische Überlegenheit nutzte der ATSV Wolfsberg konsequent aus.

In der 65. Minute wurde die schwache Offensivleistung der Gäste deutlich. Die Offensivkräfte der Donau waren heute praktisch nicht existent, was der Kommentar eines Spielbeobachters treffend zusammenfasste: „Ein Tor wäre fast ein Wunder.“

Die Wolfsberger machten kurzen Prozess und erhöhten in der 70. Minute auf 3:1. Diesmal war es Bastian Rupp, der den Ball im Netz versenkte und die Vorentscheidung herbeiführte. Doch die Hausherren waren noch nicht fertig. In der 77. Minute erzielte Marcel Maximilian Stoni sein drittes Tor des Abends und erhöhte auf 4:1.

Den Schlusspunkt setzte Patrick Pfennich in der 87. Minute. Mit einem präzisen Schuss sorgte er für den 5:1-Endstand und besiegelte die Niederlage des SV Donau Klagenfurt. Kurz darauf endete das Spiel mit einem klaren Sieg für den ATSV Wolfsberg.

Der ATSV Wolfsberg zeigte eine starke Teamleistung und dominierte das Spiel von Anfang bis Ende. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Marcel Maximilian Stoni, der mit seinen Toren maßgeblich zum Sieg beitrug. Der SV Donau Klagenfurt konnte dem Druck der Wolfsberger nicht standhalten und musste eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Stimme zum Spiel

Mario Romac, Trainer Wolfsberg:

"Das war von Anfang bis Ende eine sehr gute Leistung. Wir konnten uns viel Möglichkeiten erarbeiten und belohnten uns dann auch. Nach der roten Karte unseres Gegners konnten wir dann nochmal voll angreifen und in Summe geht dieser Sieg völlig in Ordnung!"

Die Besten: Wolfsberg Stoni (Sturm) bzw. Donau keiner

Kärntner Liga: Wolfsberg : SV Donau - 5:1 (2:0)

87 Patrick Pfennich 5:1

77 Marcel Maximilian Stoni 4:1

70 Bastian Rupp 3:1

38 Marcel Maximilian Stoni 2:1

28 Boyo Jarjue 1:1

17 Marcel Maximilian Stoni 1:0

Details

