SV Spittal/Drau besiegt SVG Bleiburg souverän mit 2:0

Spielberichte

Details Donnerstag, 15. August 2024 11:44

Der SV Spittal/Drau konnte sich in der 3. Runde der Kärntner Liga gegen den SVG Bleiburg mit einem klaren 2:0-Heimsieg durchsetzen. Die Spittaler zeigten dabei eine dominante Vorstellung und legten bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren Erfolg. Kristijan Jelic und Ralph Roman Scheer waren die Torschützen, die den SV Spittal/Drau auf die Siegerstraße brachten. Trotz guter Defensivarbeit der Bleiburger konnten sie den Druck der Hausherren nicht standhalten.

Erste Halbzeit: Spittal setzt den Ton

Der SV Spittal/Drau begann das Spiel mit einer offensiven Ausrichtung und zeigte von Beginn an, dass sie die drei Punkte im eigenen Stadion behalten wollten. Bereits nach den ersten zwanzig Minuten zeichnete sich ab, dass die Spittaler mehr vom Spiel hatten. Die Gastgeber kombinierten sicher und kontrollierten das Spielgeschehen, während die Bleiburger auf ihre Chance lauerten und gelegentlich mit offensiven Nadelstichen versuchten, gefährlich zu werden.

In der 23. Minute war es dann so weit: Kristijan Jelic, der beim SV Spittal/Drau sein Startelfdebüt feierte, erzielte das erste Tor der Partie. Der 21-Jährige traf nach einer wunderbaren Aktion und platzierte den Ball präzise ins linke Kreuzeck. Ein wahrhaft traumhafter Treffer, der die Hausherren in Führung brachte und für großen Jubel bei den heimischen Fans sorgte.

Das Spiel ging weiter mit dem SV Spittal/Drau in der Offensive. Die Bleiburger taten sich schwer, den Druck der Gastgeber zu entlasten und mussten sich zunehmend auf die Verteidigung konzentrieren. In der 35. Minute erhöhte Ralph Roman Scheer auf 2:0 für den SV Spittal/Drau. Scheer zeigte eine sensationelle Einzelleistung, bei der er auf der linken Seite gleich vier Gegenspieler überspielte und den Ball schließlich gekonnt über den Bleiburger Keeper hob. Ein Tor der Extraklasse, das den Spittalern eine komfortable Führung zur Halbzeit bescherte.

Zweite Halbzeit: Spittal verwaltet die Führung

Mit einer 2:0-Führung im Rücken kamen die Spittaler selbstbewusst aus der Kabine. In der zweiten Halbzeit konzentrierten sie sich darauf, das Spiel zu kontrollieren und keine unnötigen Risiken einzugehen. Die Bleiburger versuchten zwar, den Anschluss zu finden, aber die Defensive des SV Spittal/Drau stand sicher und ließ kaum Chancen zu.

Die Gastgeber verwalteten ihre Führung geschickt und setzten immer wieder auf schnelle Konterangriffe, um die Abwehr der Bleiburger zu fordern. Die Gäste versuchten, mit einzelnen Offensivaktionen den Rückstand zu verkürzen, aber es fehlte ihnen an Durchschlagskraft und Präzision im Abschluss.

Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit passierte nicht mehr viel Erwähnenswertes. Beide Mannschaften zeigten zwar weiterhin Einsatz und Kampfgeist, aber echte Torchancen blieben Mangelware. Der SV Spittal/Drau kontrollierte das Geschehen und ließ keine Zweifel daran aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen würde.

Mit dem Abpfiff in der 90. Minute war der 2:0-Erfolg für den SV Spittal/Drau besiegelt. Die Spittaler konnten sich über einen verdienten Heimsieg freuen und weitere wichtige Punkte in der Kärntner Liga sammeln. Für die Bleiburger hingegen bleibt die Erkenntnis, dass sie gegen einen stark aufspielenden Gegner nicht bestehen konnten.

Foto: Bernd Stefan

Stimme zum Spiel

Philipp Dabringer, Trainer Spittal:

"Wir hatten leichte Startschwierigkeiten, fanden aber schnell in die Partie. Obwohl wir zum letzten Spiel viel ändern mussten, funktionierte es wirklich sehr gut. Wir konnten über die ganze Spieldauer das Spiel bestimmen und standen hinten sehr kompakt. Pauschallob an die Mannschaft zu diesem Sieg!"

Die Besten: Spittal Brükk (Verteidigung) bzw. Bleiburg keiner

Kärntner Liga: Spittal/Drau : Bleiburg - 2:0 (2:0)

35 Ralph Roman Scheer 2:0

23 Kristijan Jelic 1:0

