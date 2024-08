Starke Schlussphase sichert Köttmannsdorf den Derbysieg gegen ATUS Ferlach

Spielberichte

Details Donnerstag, 15. August 2024 11:53

Im Derby setzte sich Köttmannsdorf mit 2:0 gegen den ATUS Ferlach durch. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit konnte Köttmannsdorf die Partie in der zweiten Hälfte zu ihren Gunsten entscheiden. Die Treffer von Aner Mandzic per Elfmeter und Fabian Johann Temmel in der Nachspielzeit brachten den verdienten Sieg. Eine Rote Karte für Daniel Hans Genser machte das Spiel zwischenzeitlich noch spannender.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo und beiden Mannschaften war die Motivation anzusehen, die Partie für sich zu entscheiden. In der Anfangsphase tasteten sich beide Teams ab und es kam zu einigen intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld. Der ATUS Ferlach versuchte, über die Flügel Druck aufzubauen, doch die Defensive der Köttmannsdorfer stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Auf der anderen Seite suchte auch Köttmannsdorf nach Lücken in der Abwehr der Ferlacher, fand aber ebenfalls kein Durchkommen.

In der ersten Halbzeit gab es nur wenige nennenswerte Torchancen. Beide Teams schafften es nicht, gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen, sodass die Partie torlos in die Halbzeitpause ging. Die Zuschauer bekamen eine ausgeglichene Partie zu sehen, in der sich keine der beiden Mannschaften entscheidend durchsetzen konnte.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam Köttmannsdorf mit frischem Elan aus der Kabine. Bereits in der 48. Minute bekam Köttmannsdorf einen Elfmeter zugesprochen. Aner Mandzic trat an und verwandelte sicher zum 1:0 für Köttmannsdorf. Der frühe Treffer in der zweiten Halbzeit gab den Gästen Auftrieb und sie drängten auf das zweite Tor. Der ATUS Ferlach zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und versuchte, das Spiel wieder unter Kontrolle zu bringen.

Die Partie wurde zunehmend intensiver und es kam zu mehreren kleineren Fouls und Unterbrechungen. In der 74. Minute musste Köttmannsdorf einen Rückschlag hinnehmen: Daniel Hans Genser sah nach einem harten Foulspiel die Rote Karte und musste den Platz verlassen. In Unterzahl konzentrierten sich die Köttmannsdorfer darauf, ihre Führung zu verteidigen und lauerten auf Konterchancen.

Der ATUS Ferlach nutzte die Überzahl, um noch einmal Druck zu machen und suchte den Ausgleichstreffer. Doch die Abwehr von Köttmannsdorf stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Die wenigen Gelegenheiten, die sich boten, wurden vom starken Köttmannsdorfer Torwart Werner Ambrosch vereitelt.

In der 90. Minute fiel schließlich die Entscheidung. Der ATUS Ferlach öffnete die Abwehr in der Hoffnung auf den Ausgleich, was Köttmannsdorf geschickt ausnutzte. Nach einem schnellen Angriff kam der Ball zu Fabian Johann Temmel, der aus 15 Metern mit einem flachen Abschluss ins Netz traf und das 2:0 für Köttmannsdorf erzielte. Damit war das Spiel entschieden und die Gäste konnten einen verdienten Sieg feiern.

Das Spiel endete nach 91 Minuten mit einem 2:0-Sieg für Köttmannsdorf, die damit drei wichtige Punkte in der Kärntner Liga einfahren konnten. Der ATUS Ferlach kämpfte bis zum Schluss, konnte sich aber letztlich nicht gegen die starke Defensive der Köttmannsdorfer durchsetzen.

Stimme zum Spiel

Alexander Suppantschitsch, Trainer Köttmannsdorf:

"Erste Halbzeit war wirklich sehr ausgeglichen. Unser Gegner traf zwei mal die Latte, da hatten wir Glück. Gleich nach der Pause konnten wir in Führung gehen. Leider mussten wir ab Minute 74 mit einem Mann weniger spielen, was unseren Gegner in die Karten spielte. Wir standen aber sehr kompakt und konnten nach einem Konter auf 2:0 erhöhen. Gratulation an die gesamte Mannschaft und gute Besserung an den verletzten Ferlacher Spieler, welcher sich früh verletzte!"

Die Besten: Ferlach keiner bzw. Köttmannsdorf Mannschaft

Kärntner Liga: Ferlach : Köttmanns. - 0:2 (0:0)

90 Fabian Johann Temmel 0:2

48 Aner Mandzic 0:1

