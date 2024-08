KAC 1909 und FC Lendorf trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden

Spielberichte

Der KAC 1909 und dem FC Lendorf trennten sich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden in der Kärntner Liga. Beide Teams hatten ihre Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, doch letztlich konnte keiner der Kontrahenten den entscheidenden Treffer erzielen. Die Begegnung in Klagenfurt war von intensiven Zweikämpfen und taktischem Geschick geprägt, was die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt.

Erste Halbzeit: Abtasten und Torszenen

Die ersten Minuten des Spiels verliefen recht ruhig, beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab. Bereits nach 10 Minuten kam der FC Lendorf zu einer ersten Torchance, als ein Kopfball nach einer Ecke jedoch kläglich vorbei ging. Nach 15 Minuten hatte der KAC 1909 seinen ersten gefährlichen Angriff, als ein Eckball scharf in den Strafraum getreten wurde, aber der Verteidiger Morgenstern von Lendorf klärte die Situation.

Der KAC 1909 dominierte den Ballbesitz in der ersten Halbzeit, setzte vor allem auf Flügelspiel und versuchte, über den rechten Flügel mit Flanken auf Topcagic zu Chancen zu kommen. Die Versuche blieben jedoch meist ungenau und wurden von der Abwehr der Lendorfer entschärft. Ein wilder Abschluss von Sheamus gegen die Nummer 18 des KAC beendete die erste Halbzeit, die ohne Tore blieb.

Zweite Halbzeit: Treffer auf beiden Seiten

Mit Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Der KAC 1909 zeigte sich weiter engagiert und drängte auf den Führungstreffer. In der 50. Minute versuchte es Pingist von Lendorf mit einem Torschuss vom rechten Außen, doch der Ball ging knapp am linken unteren Eck vorbei. Die Klagenfurter zeigten sich wenig beeindruckt und erhöhten den Druck weiter.

In der 55. Minute war es dann endlich soweit: Nach einer Flanke von rechts konnte David Gräfischer vom KAC 1909 den Ball per Kopfball im Tor der Lendorfer unterbringen. Der Ball landete unten links im Netz, und die Heimfans jubelten über die 1:0-Führung. Die Oberkärntner gaben sich jedoch nicht geschlagen und versuchten, das Spiel wieder auszugleichen. In der 70. Minute hatte Lendorf eine Topchance, doch der Torhüter des KAC reagierte blitzschnell und verhinderte den Ausgleich.

In der 74. Minute war es schließlich Christian Wernisch, der nach einem Ping-Pong im 16er nach einem Eckball den Ball im Tor der Klagenfurter versenkte. Der Ausgleich war hergestellt, und die Spannung in der Landeshauptstadt stieg weiter an. Beide Mannschaften wollten den Siegtreffer erzielen, doch die Defensivabteilungen standen sicher.

In den letzten Minuten des Spiels war der KAC 1909 nochmals gefährlich, als Topcagic in der 84. Minute eine Torchance hatte, die jedoch vom Torhüter der Lendorfer pariert wurde. Topcagic führte in der 88. Minute noch ein kurzes Gespräch mit dem Schiedsrichter, doch es blieb beim 1:1. Nach 92 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel.

Das Unentschieden spiegelte die Leistung beider Teams wider, die sich in einem fairen und kämpferischen Spiel nichts schenkten. Der KAC 1909 und der FC Lendorf zeigten beide eine solide Leistung, doch letztlich fehlte beiden das Quäntchen Glück für den Siegtreffer.

Stimme zum Spiel

Rudolf Perz, Trainer KAC:

"Unsere Gegner erwischten einen besseren Start, doch nach 20 Minuten fanden wir ins Spiel. Anschließend hatten wir mehr vom Spiel, konnten aber nicht zwingend gefährlich werden. Zweite Halbzeit konnten wir mit 1:0 in Führung gehen und wollten weitermachen. Das Gegentor war dann leider bitter, aber im Großen und Ganzen war es ein gerechtes Unentschieden!"

Kärntner Liga: KAC 1909 : Lendorf - 1:1 (0:0)

74 Christian Wernisch 1:1

55 David Gräfischer 1:0

