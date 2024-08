ATUS Velden triumphiert gegen Austria Klagenfurt Amateure mit 3:1

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 13:23

In der 3. Runde der Kärntner Liga empfing ATUS Velden die Austria Klagenfurt Amateure zu einem mitreißenden Duell, das letztlich mit einem 3:1-Sieg für die Hausherren endete. Das Spiel war von Beginn an intensiv und bot den Zuschauern einige spannende Momente, einschließlich einer Gelb-Roten Karte und vier Toren, die für reichlich Gesprächsstoff sorgten.

Frühe Führung für Velden

Kaum war das Spiel angepfiffen, übernahmen die Gastgeber die Kontrolle und setzten die Austria Klagenfurt Amateure unter Druck. Bereits in der 15. Minute konnte Fabian Kopeinig ATUS Velden mit einem gezielten Schuss in Führung bringen. Der frühe Treffer motivierte die Mannschaft von Trainer Marcel Günther Kuster zusätzlich und sie setzte alles daran, den Vorsprung auszubauen.

Die Austria Klagenfurt Amateure hingegen taten sich schwer, ins Spiel zu finden. Die Offensive blieb blass und die Abwehr hatte alle Hände voll zu tun, die schnellen Angriffe von ATUS Velden abzuwehren. Die Situation verschärfte sich weiter für die Gäste, als Issa Diakite in der 29. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah und vom Platz musste. Mit einem Mann weniger auf dem Feld wurde die Aufgabe für die Klagenfurter noch schwieriger.

Ausgleich und erneute Führung

Doch trotz Unterzahl gelang es den Austria Klagenfurt Amateuren, den Ausgleich zu erzielen. In der 36. Minute nutzte Matteo Kitz eine Unachtsamkeit in der Abwehr von ATUS Velden und traf zum 1:1. Dieser Treffer gab den Gästen einen kurzen Hoffnungsschimmer, doch die Freude währte nicht lange.

Die Gastgeber schlugen noch vor der Halbzeitpause zurück. Tom Zurga sorgte in der 45. Minute mit einem präzisen Schuss für die erneute Führung von ATUS Velden. Mit einem 2:1 ging es in die Kabinen und die Heimfans durften optimistisch auf die zweite Halbzeit blicken.

Entscheidung in der Schlussphase

In der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild wie zuvor. ATUS Velden dominierte das Spielgeschehen und drängte auf die Entscheidung. Die dezimierte Mannschaft von Austria Klagenfurt Amateure kämpfte tapfer, konnte jedoch kaum noch Akzente setzen. Die Defensive von ATUS Velden stand sicher und ließ kaum Chancen zu.

In der 84. Minute machte Luka Caculovic schließlich alles klar. Mit einem sehenswerten Treffer erhöhte er auf 3:1 und besiegelte damit den Sieg für ATUS Velden. Die letzten Minuten des Spiels verliefen ereignislos und ATUS Velden brachte den verdienten Sieg souverän über die Zeit.

Nach zwei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und die Spieler von ATUS Velden konnten ihren Erfolg feiern. Mit diesem Sieg sicherten sie sich wertvolle Punkte und zeigten, dass sie in der Kärntner Liga durchaus eine Rolle spielen können. Die Austria Klagenfurt Amateure hingegen müssen sich nach dieser Niederlage wieder aufrappeln und ihre Lehren aus dem Spiel ziehen.

Stimme zum Spiel

Marcel Kuster, Trainer Velden:

"Wir wussten im Vorhinein um die Stärke der Austria und wir wollten gleich zu Beginn Druck ausüben. Obwohl wir in Führung gingen und ein Mann mehr am Feld waren ab der 30 Minute, konnten wir nicht so präsent agieren. Das änderte sich aber mit dem 2:1. In der zweiten Halbzeit waren wir spielbestimmend, hätten aber früher den Deckel zu machen müssen. In Summe war es aber ein verdienter Sieg gegen einen sehr bissigen Gegner!"

Kärntner Liga: Velden : Austria Klagenfurt Amat. - 3:1 (2:1)

84 Luka Caculovic 3:1

45 Tom Zurga 2:1

36 Matteo Kitz 1:1

15 Fabian Kopeinig 1:0

