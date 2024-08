SV Dellach/Gail feiert verdienten Heimsieg

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 21:39

In der vierten Runde der Kärntner Liga traf der SV Dellach/Gail auf den SV St. Jakob/R. und konnte das Heimspiel mit einem souveränen 2:0-Sieg für sich entscheiden. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten gelang es den Dellachern, die Partie zu dominieren und am Ende verdient zu gewinnen.

Frühe Führung für die Dellacher

Das Spiel begann mit hohem Tempo und der SV Dellach zeigte früh seine Ambitionen. In der 15. Minute wurde den Dellachern nach einem Handspiel im Strafraum ein Elfmeter zugesprochen. Samir Nuhanovic trat an und verwandelte souverän zum 1:0. Diese frühe Führung gab den Gastgebern Selbstvertrauen und sie drückten weiterhin auf das Tor der St. Jakober.

Die Gäste versuchten zu antworten, doch ihre ersten Schüsse verfehlten das Ziel. In der 17. und 21. Minute bekamen sie jeweils Eckbälle, die jedoch nichts einbrachten. Die Dellacher hingegen blieben gefährlich und hatten in der 27. Minute eine weitere gute Chance durch einen Eckball. Das Spiel zeichnete sich durch schnelles Tempo und hohe Intensität aus, was zu einer kurzen Trinkpause führte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit drückte der SV Dellach weiterhin, konnte jedoch die sich bietenden Möglichkeiten nicht nutzen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten sie erneut mehrere gute Gelegenheiten, darunter ein Schuss, der knapp über das Tor ging. Auch die Gäste aus St. Jakob hatten ihre Chancen, doch auch diese blieben ungenutzt. So ging es mit einer 1:0-Führung für den SV Dellach/Gail in die Pause.

Kovacevic macht Sack zu

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: Der SV Dellach/Gail drückte und versuchte, die Führung auszubauen. In der 60. Minute hatten sie nach einem Eckball eine große Möglichkeit, doch der Kopfball ging knapp daneben. Kurz darauf erhöhte der Druck auf die Gäste, die sich zunehmend schwer taten, dem Ansturm der Dellacher standzuhalten.

In der 64. Minute drückte Dellach weiter, was zu mehreren Eckbällen und Freistößen führte. St. Jakob versuchte mit Kontern zu antworten, kam aber nur selten gefährlich vor das Tor der Gastgeber. In der 76. Minute bekam St. Jakob einen Eckball, doch auch diese Chance konnte nicht genutzt werden.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 83. Minute. Saso Kovacevic setzte sich im Strafraum durch und erzielte das 2:0. Dieses Tor brachte die endgültige Entscheidung, da den Gästen aus St. Jakob in den verbleibenden Minuten keine Antwort mehr gelang.

Der SV Dellach/Gail hatte in den letzten Minuten noch mehrere Chancen, das Ergebnis weiter auszubauen. In der 85. Minute rettete der Torhüter von St. Jakob in höchster Not, und in der 87. Minute gab es noch einen Eckball für die Dellacher. Doch letztlich blieb es beim 2:0, ein verdienter Sieg für den SV Dellach/Gail, der damit drei Punkte in der Kärntner Liga sammeln konnte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Richard Waditzer (18400 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Richard Waditzer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

