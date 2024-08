SV Donau Klagenfurt unterliegt SV Spittal/Drau in spannendem Ligaduell

Spielberichte

In einem packenden Spiel der Kärntner Liga setzte sich der SV Spittal/Drau mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Donau Klagenfurt durch. Die Gäste zeigten sich von Beginn an dominant und konnten sich durch eine beeindruckende Mannschaftsleistung und gut herausgespielte Tore den Sieg sichern. Der SV Donau Klagenfurt kämpfte tapfer und konnte in der zweiten Halbzeit noch einmal Hoffnung schöpfen, doch letztlich war es nicht genug, um die Niederlage abzuwenden.

Foto: SV Spittal

Spittal/Drau dominiert die erste Halbzeit

Das Spiel begann mit viel Einsatz und Engagement von beiden Mannschaften. Bereits in der 15. Minute fiel das erste Tor für die Gäste. Nach einer etwas unübersichtlichen Situation im Strafraum der Heimelf war es Killian Brandner, der den Ball über die Linie drückte und sein Team mit 1:0 in Führung brachte. Dieses frühe Tor verlieh dem SV Spittal/Drau weiteren Auftrieb, und sie kontrollierten das Spielgeschehen fortan.

Die Abwehr des SV Donau Klagenfurt hatte alle Hände voll zu tun, um die stürmischen Angriffe der Gäste abzuwehren. Dennoch gelang es dem SV Spittal/Drau, in der 43. Minute erneut zuzuschlagen. Nach einer schönen Kombination über Ralph Roman Scheer und Anton Peric war es Mersad Ramic, der den Ball im Netz versenkte und auf 2:0 erhöhte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, und die Gastgeber standen vor einer schwierigen Aufgabe in der zweiten Hälfte.

Der SV Donau Klagenfurt kämpft sich zurück

In der zweiten Halbzeit zeigte der SV Donau Klagenfurt eine verbesserte Leistung und versuchte, das Spielgeschehen an sich zu reißen. In der 62. Minute wurde ihre Mühe belohnt, als Andreas Martin Tatschl nach einer gut herausgespielten Aktion den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Dieser Treffer gab den Gastgebern neuen Mut und die Hoffnung, das Spiel doch noch drehen zu können.

Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und beide Mannschaften kämpften um jeden Ball. Trotz aller Bemühungen des SV Donau Klagenfurt gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen. In der 90. Minute setzte Abdulmomen A. S. Bashir mit seinem Treffer zum 3:1 den Schlusspunkt für die Gäste und besiegelte damit die Niederlage der Heimmannschaft.

Nach sieben Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel und der SV Spittal/Drau konnte sich über einen verdienten 3:1-Sieg freuen. Für den SV Donau Klagenfurt war es eine bittere Niederlage, die sie jedoch als Motivation für die kommenden Spiele nutzen können.

Der SV Spittal/Drau zeigte eine starke Mannschaftsleistung und bewies einmal mehr, dass sie in der Kärntner Liga zu den Top-Teams gehören. Der SV Donau Klagenfurt wird sich nun auf die nächsten Spiele konzentrieren müssen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Stimme zum Spiel

Philipp Dabringer, Trainer Spittal:

"Wir mussten diesmal auf vier Stammkräfte verzichten. Trotzdem waren wir gut in der Partie und konnten vor der Pause mit 2:0 in Führung gehen. Nach der Pause war es ein ausgeglichenes Spiel, wo wir dann den Anschlusstreffer in Kauf nehmen mussten. Wir hatten anschließend eine gute Torchance, welche wir nicht nutzen konnten. Im Gegenzug wurden die Gegner immer stärker und drückten enorm. Am Ende muss man sagen, dass es auch anders kommen hätte können!"

Die Besten: Donau keiner bzw. Spittal Soldo (Tor)

Kärntner Liga: SV Donau : Spittal/Drau - 1:3 (0:2)

95 Abdulmomen A. S. Bashir 1:3

62 Andreas Martin Tatschl 1:2

43 Mersad Ramic 0:2

15 Killian Brandner 0:1

Details

