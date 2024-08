FC Lendorf siegt nach spannender Aufholjagd gegen SC St. Veit

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 14:51

In einem mitreißenden Duell der Kärntner Liga trafen der FC Lendorf und der SC St. Veit aufeinander. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erwachte die Partie in der zweiten Hälfte zum Leben, als die Lendorfer eine starke Aufholjagd starteten. Am Ende setzte sich der FC Lendorf mit 2:1 gegen die Gäste durch, wobei Max Steinthaler beide Treffer für die Heimmannschaft erzielte.

Foto: FC Lendorf

Erste Halbzeit: SC St. Veit geht in Führung

Von Beginn an zeigten beide Mannschaften viel Einsatz, aber es dauerte bis zur 32. Minute, bis das erste Tor fiel. Die Gäste aus St. Veit bekamen einen Foulelfmeter zugesprochen, den Fabian Christian Gangl sicher verwandelte und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Diese frühe Führung für den SC St. Veit setzte den FC Lendorf unter Druck, der sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen ließ und weiter nach vorne spielte.

Die Lendorfer hatten einige Chancen, aber es fehlte die nötige Präzision im Abschluss, sodass es zur Halbzeitpause beim Stand von 0:1 für die Gäste blieb. Die Abwehrreihen des SC St. Veit standen kompakt und ließen nur wenige gefährliche Aktionen zu. Die erste Hälfte war geprägt von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld und wenigen klaren Torchancen.

Zweite Halbzeit: Der FC Lendorf dreht das Spiel

Nach der Pause kamen die Lendorfer entschlossen aus der Kabine und erhöhten den Druck auf die Abwehr des SC St. Veit. Dieser Einsatz wurde in der 57. Minute belohnt, als Max Steinthaler einen Handelfmeter sicher verwandelte und den Ausgleich erzielte. Der Treffer zum 1:1 brachte neuen Schwung in die Reihen des FC Lendorf, der nun auf den Sieg drängte.

Nur wenige Minuten später, in der 61. Minute, war es erneut Max Steinthaler, der die Nerven behielt und einen weiteren Elfmeter, diesmal nach einem Foulspiel, zum 2:1 verwandelte. Dieser Doppelschlag innerhalb von vier Minuten drehte das Spiel zugunsten der Heimmannschaft und versetzte die Fans des FC Lendorf in Jubelstimmung.

Der SC St. Veit versuchte, auf den Rückstand zu reagieren, doch die Lendorfer Defensive stand sicher und ließ keine weiteren Tore zu. Beide Teams kämpften bis zur letzten Minute verbissen um jeden Ball, aber am Ende blieb es beim 2:1 für den FC Lendorf.

In der Nachspielzeit von vier Minuten kam es zu keinen weiteren nennenswerten Ereignissen, und der FC Lendorf brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Der Schlusspfiff in der 94. Minute besiegelte den Sieg für die Hausherren, die sich über drei wichtige Punkte freuen konnten.

Mit diesem Erfolg in der vierten Runde der Kärntner Liga konnte der FC Lendorf einen wichtigen Sieg feiern und sich in der Tabelle weiter nach oben arbeiten. Der SC St. Veit hingegen muss die bittere Niederlage verkraften und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren. Die spannende Partie bot den Zuschauern jedenfalls viel Dramatik und zwei starke Mannschaften, die bis zum Schluss alles gaben.

Kärntner Liga: Lendorf : SC St. Veit - 2:1 (0:0)

61 Max Steinthaler 2:1

57 Max Steinthaler 1:1

32 Fabian Christian Gangl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.