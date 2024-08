VST Völkermarkt triumphiert über KAC 1909 mit 2:0

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 13:54

In der 4. Runde der Kärntner Liga konnte sich der VST Völkermarkt mit 2:0 gegen den KAC 1909 durchsetzen. Beide Mannschaften waren bis zu diesem Spiel ungeschlagen, doch die Völkermarkter bewiesen ihre Stärke und sicherten sich den verdienten Sieg. Robert Matic und Mario Michael Kuester waren die Torschützen, die den Sieg für den Völkermarkter Sport- und Turnverein besiegelten. Die Lilienberg-Arena erlebte eine packende Partie, in der die Gastgeber die besseren Chancen hatten und letztlich als verdienter Sieger vom Platz gingen.

Foto: VST Völkermarkt

Erste Halbzeit: Chancenreiche Begegnung

Von Beginn an zeigte der VST Völkermarkt, dass sie gewillt waren, das Spiel in die Hand zu nehmen. Schon in der 6. Minute hatte Raphael Christian Kogoj die erste gute Chance für die Völkermarkter, die damit ein frühes Zeichen setzten. Die Gastgeber blieben am Drücker und erarbeiteten sich in der Folge weitere Chancen. Besonders in der 31. Minute hatte Kogoj eine Riesenchance, die jedoch vom Schlussmann des KAC vereitelt wurde.

Der KAC kam in der ersten Halbzeit nur selten zu gefährlichen Aktionen. In der 45. Minute hatten die Gäste ihre erste nennenswerte Torchance, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Auf der anderen Seite vergaben die Völkermarkter mehrere gute Möglichkeiten, die erste Halbzeit mit einer Führung zu beenden. Die Halbzeitpause kam mit einem 0:0, das den Spielverlauf nicht ganz widerspiegelte, da der VST Völkermarkt die besseren Chancen hatte.

Zweite Halbzeit: Die Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann mit einer starken Phase des VST Völkermarkt. In der 49. Minute war es dann soweit: Robert Matic erzielte das verdiente 1:0 per Kopf und brachte die Gastgeber in Führung. Dies war der Startschuss für eine noch offensivere Ausrichtung der Völkermarkter, die weiterhin auf das zweite Tor drängten.

Der KAC versuchte, zurück ins Spiel zu finden, und hatte in der 48. Minute eine gute Chance, die jedoch nicht verwertet werden konnte. Der Völkermarkter Sport- und Turnverein ließ sich nicht beirren und erarbeitete sich weiterhin gute Möglichkeiten. In der 73. Minute hatte Kulterer eine hochkarätige Torchance, die jedoch ungenutzt blieb. Aber nur eine Minute später, in der 74. Minute, fand Mario Michael Kuester nach einem Gestochere im Fünfmeterraum die Lücke und spitzelte den Ball ins Netz zum 2:0.

Der KAC wirkte in den letzten Minuten des Spiels zunehmend frustriert und konnte keine wirklichen Akzente mehr setzen. Die Luft schien bei den Gästen raus zu sein, während der VST Völkermarkt das Spiel souverän kontrollierte. Der Schlusspfiff in der 93. Minute besiegelte den 2:0-Sieg der Gastgeber, die damit ihre ungeschlagene Serie fortsetzten und einen wichtigen Sieg in der Lilienberg-Arena feiern konnten.

Insgesamt war es ein verdienter Sieg für den VST Völkermarkt, die das Spiel über weite Strecken dominierten und die besseren Chancen hatten. Die Tore von Robert Matic und Mario Michael Kuester machten den Unterschied und sorgten für einen gelungenen Abend für die Völkermarkter Fans.

Stimme zum Spiel

Thomas Pawluch, Trainer Völkermarkt:

"Über das Spiel gesehen hatten wir sehr gute Möglichkeiten, welche wir in der zweiten Halbzeit nutzen konnten. In der ersten Halbzeit gelang uns leider nicht die Führung, dafür konnten wir direkt nach der Pause anschreiben. Es war eine kompakte Mannschaftsleistung. Gratulation ans Team!"

Die Besten: Völkermarkt O. Kuester, Gugganig (Verteidigung), Matic (Sturm) bzw. KAC Magnes (Tor)

Kärntner Liga: Völkermarkt : KAC 1909 - 2:0 (0:0)

74 Mario Michael Kuester 2:0

49 Robert Matic 1:0

Details

