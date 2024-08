Spannung bis zur letzten Minute: ATUS Ferlach siegt 2:1 gegen SVG Bleiburg

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 14:05

In der vierten Runde der Kärntner Liga trafen der SVG Bleiburg und der ATUS Ferlach aufeinander. In einem nervenaufreibenden Spiel setzte sich ATUS Ferlach letztendlich mit einem 2:1-Auswärtssieg durch. Der SVG Bleiburg zeigte in der zweiten Halbzeit starken Kampfgeist, konnte jedoch den Rückstand aus der ersten Halbzeit nicht mehr vollständig aufholen.

ATUS Ferlach dominiert die erste Halbzeit

Der Schiedsrichter Patrick Treffer pfiff das Spiel an und es dauerte nicht lange, bis die Gäste aus Ferlach ihre erste gute Aktion hatten. In der 20. Minute zeigte Lukas Jaklitsch seine Fähigkeiten, als er sich stark durch die Abwehr der Bleiburger tankte, jedoch kurz vor der Strafraumgrenze gestoppt wurde.

Die erste wirkliche Belohnung für ihre Mühen bekamen die Ferlacher in der 25. Minute. Nach einer präzisen Flanke von Daniel Jobst erzielte Martin Posratschnig das 0:1 für ATUS Ferlach. Nur wenige Minuten später, in der 33. Minute, war es erneut Posratschnig, der nach einer Flanke von Kapitän Lukas Jaklitsch zum 0:2 für die Gäste traf.

Der SVG Bleiburg hatte in der 36. Minute eine dicke Chance, doch Jano Maria Candussi von ATUS Ferlach konnte den Ball gerade noch auf der Linie klären. In der 38. Minute hatten die Ferlacher erneut die Möglichkeit, die Führung weiter auszubauen, als Florian Verdel beinahe das 0:3 erzielte. Somit ging es mit einer verdienten 2:0-Führung für ATUS Ferlach in die Halbzeitpause.

Bleiburg kämpft sich zurück

Nach der Halbzeitpause kamen die Bleiburger entschlossen aus der Kabine und setzten alles daran, das Spiel zu drehen. In der 61. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt: Lazar Gacic erzielte das 1:2 und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel.

Nun waren die Bleiburger voll im Angriffmodus. In der 66. Minute tauchte der SVG Bleiburg alleine vor dem Tor von Keeper Florian Heindl auf, doch dieser konnte den Ball halten und verhinderte den Ausgleich. Die Bleiburger machten weiter Druck und kamen in der 74. Minute zu drei Eckbällen in kurzer Folge, die jedoch alle von der Gäste-Abwehr geklärt wurden.

In der 83. Minute herrschte Dauerdruck von Seiten der Bleiburger und der Ausgleich lag förmlich in der Luft. Doch die Zeit lief gegen den SVG Bleiburg, während die Gäste aus Ferlach tapfer verteidigten. In der 90. Minute zeigte der Schiedsrichter eine Nachspielzeit von 7 Minuten an, aber selbst diese reichte den Bleiburgern nicht aus, um den Ausgleich zu erzielen.

Das Spiel endete schließlich nach 99 Minuten mit einem 1:2-Sieg für ATUS Ferlach. Die Zuschauer erlebten ein spannendes und hart umkämpftes Spiel, in dem der SVG Bleiburg trotz starker zweiter Halbzeit das Blatt nicht mehr wenden konnte.

Stimme zum Spiel

Mario Verdel, Trainer Ferlach:

"Unser Gegner startete gut, wir konnten aber trotzdem entgegenwirken und gingen in der 25 Minute durch einen Standard in Führung. Wenig später erhöhten wir auf 2:0 und so ging es in die Pause. In der zweiten Halbzeit bekamen wir dann den Gegentreffer. Anschließend wollten wir etwas tiefer stehen, kontern und wollten in der Defensive nichts anbrennen lassen. Leider konnten wir nicht auf 3:1 erhöhen und so endete das Spiel mit 2:1. Gratulation an mein Team zu diesem Sieg!"

Die Besten: Bleiburg keiner bzw. Ferlach Posratschnig (Verteidigung)

Kärntner Liga: Bleiburg : Ferlach - 1:2 (0:2)

61 Lazar Gacic 1:2

34 Martin Posratschnig 0:2

25 Martin Posratschnig 0:1

