Spannendes Unentschieden zwischen SAK Klagenfurt und Austria Klagenfurt Amateure

Spielberichte

Details Montag, 19. August 2024 15:33

In der vierten Runde der Kärntner Liga trafen der SAK Klagenfurt und die Austria Klagenfurt Amateure aufeinander. In einem packenden Match, das bis zur letzten Minute spannend blieb, konnten sich beide Teams letztendlich mit einem 1:1-Unentschieden trennen. Während der SAK Klagenfurt in der ersten Halbzeit die Führung übernahm, gelang es den Gästen aus Klagenfurt in der zweiten Halbzeit, den Ausgleich zu erzielen.

Führung für den SAK Klagenfurt

Gleich zu Beginn des Spiels zeigte der SAK Klagenfurt seine Entschlossenheit. In der 15. Minute gelang dem Heimteam der erste Treffer des Abends. Hrvoje Jakovljevic nutzte eine Gelegenheit und erzielte das 1:0 für den Slowenischen Athletikklub. Dieses frühe Tor gab dem SAK Klagenfurt einen spürbaren Auftrieb und setzte die Austria Klagenfurt Amateure unter Druck.

Die erste Halbzeit verlief insgesamt intensiv, wobei der SAK Klagenfurt die besseren Chancen hatte und die Gäste immer wieder in die Defensive drängte. Die Austria Klagenfurt Amateure hingegen versuchten, durch Konter zu Chancen zu kommen, konnten jedoch keine nennenswerten Akzente setzen. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim 1:0 für den SAK Klagenfurt.

Ausgleich durch Naldo Aparecido Rodriguez

Nach der Halbzeitpause kamen die Austria Klagenfurt Amateure mit neuem Elan aus der Kabine. Trainer Rolf Landerl schien die richtigen Worte gefunden zu haben, denn seine Mannschaft zeigte sich nun wesentlich aktiver und gefährlicher. In der 71. Minute zahlte sich dieser Einsatz aus: Naldo Aparecido Rodriguez erzielte den wichtigen Ausgleichstreffer zum 1:1. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter des SAK Klagenfurt keine Chance und brachte die Gäste zurück ins Spiel.

Das Spiel wurde nun noch intensiver, da beide Teams nach dem Ausgleich bemüht waren, die Führung zu übernehmen. Die Defensive der Austria Klagenfurt Amateure stand jedoch stabil und konnte die Angriffe des SAK Klagenfurt abwehren. Auf der anderen Seite gelang es den Gästen nicht, die sich bietenden Konterchancen in weitere Tore umzumünzen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Nervosität und Spannung. Beide Mannschaften wollten den Sieg, doch keine von ihnen konnte sich entscheidend durchsetzen. Schließlich endete das Spiel nach 93 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz der Punkteteilung konnten beide Teams einige positive Aspekte aus dem Spiel mitnehmen.

Die Aufstellungen der beiden Teams waren ebenfalls bemerkenswert. Der SAK Klagenfurt spielte mit Kristijan Kondic im Tor und einer Abwehrreihe bestehend aus Jakob Geister, Jan Sasa Ogris-Martic und Leo Ejup. Das Mittelfeld wurde von Hrvoje Jakovljevic, Mario Antunovic, Marjan Ogris-Martic, Yosifov Svetlozar Angelov und Enes Brdjanovic gebildet, während Nace Erzen und Sebastian Hertelt im Angriff aufliefen.

Die Austria Klagenfurt Amateure setzten auf Alexander Turkin im Tor, unterstützt von Florian Georg Weiss, Erik Kovac, Matteo Kitz und Matthias Dollinger in der Verteidigung. Im Mittelfeld agierten Naldo Aparecido Rodriguez, Nemanja Pavicevic, Iba May und Denis Sinanovic. Min Young Lee und Tristan Elias Schoppitsch bildeten das Sturmduo. Beide Trainer, Richard Huber für den SAK Klagenfurt und Rolf Landerl für die Austria Klagenfurt Amateure, zeigten sich nach dem Spiel zufrieden mit den Leistungen ihrer Teams.

Stimme zum Spiel

Richard Huber, Trainer SAK:

"Ein wirklich schweres Spiel gegen einen sehr laufstarken Gegner. Es war von Anfang an ein sehr intensives Spiel, zudem kamen die zwei gesperrten Spieler, was uns die Aufgabe zusätzlich erschwerte. Man muss aber sagen, dass am Ende das Unentschieden gerecht ist!"

Die Besten: SAK Jakovljevic (Mittelfeld) bzw. Austria Amateure Dollinger (Verteidigung)

Kärntner Liga: SAK : Austria Klagenfurt Amat. - 1:1 (1:0)

71 Naldo Aparecido Rodriguez 1:1

15 Hrvoje Jakovljevic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.