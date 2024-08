Tom Zurga trifft spät: ATUS Velden siegt knapp gegen Köttmannsdorf

Spielberichte

Details Montag, 19. August 2024 15:43

In einem hart umkämpften Spiel der 4. Runde der Kärntner Liga sicherte sich ATUS Velden einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen die Gastgeber von Köttmannsdorf. In einer Partie, die von taktischer Disziplin und wenigen klaren Torchancen geprägt war, avancierte Tom Zurga zum Matchwinner, als er in der 71. Minute das einzige Tor des Abends erzielte. Trotz zahlreicher Bemühungen gelang es den Köttmannsdorfern nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem hohen Maß an Intensität, beide Mannschaften versuchten, die Kontrolle über das Mittelfeld zu erlangen. Bereits in der 9. Minute sorgte Tom Zurga für die erste nennenswerte Aktion, als er einen Schuss abgab, der jedoch von Köttmannsdorfs Torhüter Werner Ambrosch abgewehrt wurde.

In der 15. Minute zeigte Werner Ambrosch erneut seine Klasse, als er eine gefährliche Aktion von Velden vereitelte. Die Gäste erhöhten den Druck und kamen in der 21. Minute zu einer weiteren Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Auf Seiten der Gastgeber blieb Marcel Arrich eine zentrale Figur, die jedoch in der 32. Minute für eine kurze Verwirrung sorgte, als er sich in Richtung Kabine begab.

So ging es torlos in die Halbzeitpause, wobei beide Teams ihre taktische Disziplin beibehielten und keine größeren Fehler machten. Die zweite Halbzeit versprach, ähnlich umkämpft zu werden, da beide Mannschaften auf die Entscheidung drängten.

Tom Zurgas goldener Treffer

Nach der Pause kam Köttmannsdorf besser ins Spiel. In der 48. Minute begann Marcel Arrich sich aufzuwärmen und belebte das Spiel seiner Mannschaft. Trotz dieser Bemühungen blieb Velden gefährlich und kam in der 59. Minute zu einem Elfmeter, der jedoch nicht verwandelt wurde. Drei Minuten später scheiterte Maria Kröpfl an Torhüter Werner Ambrosch, der erneut eine großartige Parade zeigte.

Maria Kröpfl scheitert an Werner Ambrosch kötti, Ticker-Reporter

Die Entscheidung fiel schließlich in der 71. Minute: Tom Zurga traf zum 1:0 für ATUS Velden. Der Treffer entstand aus einem schnellen Angriff der Gäste, der die Abwehr von Köttmannsdorf überraschte. Die Gastgeber versuchten in der verbleibenden Spielzeit alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von Velden stand sicher.

In den letzten Minuten des Spiels, inklusive der drei Minuten Nachspielzeit, warf Köttmannsdorf alles nach vorne, doch es gelang ihnen nicht mehr, eine gefährliche Torchance herauszuspielen. Die letzte Aktion der Partie gehörte wiederum den Gästen, die ihre knappe Führung geschickt verteidigten und schließlich einen wichtigen Auswärtssieg einfuhren.

Der Schlusspfiff ertönte nach 93 Minuten und besiegelte den knappen, aber verdienten Sieg für ATUS Velden. Für Köttmannsdorf bleibt die Erkenntnis, dass sie trotz einer engagierten Leistung ohne Punkte blieben. Die Gäste können sich über drei wichtige Punkte freuen, die ihnen in der Tabelle der Kärntner Liga weiterhelfen.

Stimme zum Spiel

Alexander Suppantschitsch, Köttmannsdorf:

"Das erwartet schwierige Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Erste Halbzeit konnten wir alles verteidigen bzw. hatte unser Tormann Werner Ambrosch alles gehalten, was auf das Tor kam. In der zweiten Halbzeit wollten wir mehr Druck machen, konnten aber die starke Defensive unseres Gegners nicht durchbrechen."

Die Besten: Köttmannsdorf Ambrosch (Tor) bzw. Velden Caculovic (Verteidigung), Schaller (Mittelfeld), Lausegger (Sturm)

Kärntner Liga: Köttmanns. : Velden - 0:1 (0:0)

71 Tom Zurga 0:1

Details

