Austria Klagenfurt Amateure dominieren Köttmannsdorf mit 6:1

Details Samstag, 24. August 2024 07:55

Die Austria Klagenfurt Amateure feierten einen beeindruckenden 6:1-Sieg gegen ASKÖ Köttmannsdorf in der 5. Runde der Kärntner Liga. Die Gastgeber zeigten von Anfang an eine starke Leistung und ließen den Gästen keine Chance. Besonders Tristan Elias Schoppitsch brillierte mit einem Hattrick und war der entscheidende Akteur auf dem Feld.

Blitzstart der Austria Klagenfurt Amateure

Das Spiel begann mit einer schnellen Änderung im Tor der Köttis, als Werner Ambrosch durch den Youngstar Maximilian Oberortner ersetzt wurde. Bereits in der 12. Minute eröffnete Tristan Elias Schoppitsch den Torreigen für die Austria Klagenfurt Amateure und stellte auf 1:0. Die Gastgeber kontrollierten das Spiel und setzten die Köttmannsdorfer immer wieder unter Druck.

Issa Diakite erhöhte in der 28. Minute auf 2:0 für die Klagenfurter Amateure, was die Dominanz der Hausherren weiter unterstrich. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, war es erneut Dino Delic, der das 3:0 für die Austria Klagenfurt Amateure erzielte und damit für eine komfortable Halbzeitführung sorgte.

Köttmannsdorf ohne Chance

Nach der Pause ging es in ähnlicher Manier weiter. In der 48. Minute erzielte Dino Delic seinen zweiten Treffer und erhöhte auf 4:0. Die Köttmannsdorfer hatten Mühe, ins Spiel zu finden, und ihre wenigen Chancen wurden durch die starke Defensive und den gut aufgelegten Torhüter der Klagenfurter Amateure vereitelt.

Tristan Elias Schoppitsch schnürte in der 57. Minute seinen Doppelpack und markierte das 5:0 für die Gastgeber. Es war ein frustrierender Abend für die Köttmannsdorfer, die kaum Lösungen gegen die gut organisierte Abwehr der Austria Klagenfurt Amateure fanden. In der 63. Minute hatten die Gäste Pech, als ein Schuss nur den Pfosten traf und somit der Ehrentreffer verwehrt blieb.

In der 79. Minute gelang es Daniel Perkounig, den Ehrentreffer für Köttmannsdorf zum 5:1 zu erzielen. Doch die Freude währte nur kurz, denn in der 90. Minute machte Tristan Elias Schoppitsch mit seinem dritten Treffer alles klar und stellte den 6:1-Endstand her.

Ein einseitiges Spiel

Die Austria Klagenfurt Amateure waren über die gesamte Spielzeit die dominierende Mannschaft und ließen den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Besonders Tristan Elias Schoppitsch und Dino Delic ragten mit ihren Toren heraus und führten ihr Team zu einem hochverdienten Sieg.

Die Köttmannsdorfer hatten an diesem Abend kaum etwas entgegenzusetzen und mussten die Überlegenheit der Klagenfurter Amateure anerkennen. Trotz einer starken Parade von Maximilian Oberortner in der 37. Minute und einigen Bemühungen von Spielern wie Marcel Arrich und Nico Khom, war die Niederlage nicht abzuwenden.

Mit diesem Sieg festigen die Austria Klagenfurt Amateure ihre Position in der Kärntner Liga und setzen ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Die Köttmannsdorfer hingegen müssen ihre Leistung schnell analysieren und sich auf die kommenden Aufgaben fokussieren, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Das Spiel endete schließlich nach 94 Minuten mit einem klaren 6:1-Erfolg für die Austria Klagenfurt Amateure, die an diesem Abend in allen Belangen überlegen waren.

Stimme zum Spiel

Rolf Landerl, Trainer Amateure:

"Wir waren von Anfang an gut im Spiel und konnten uns viele Chancen rausspielen. Der Pausenstand war in der Höhe völlig in Ordnung. Nach den Wechsel verloren wir aber ein wenig den Faden und agierten nicht mehr so griffig wie in Halbzeit eins. Am Ende freuen wir uns aber über diesen Sieg!"

Die Besten: Austria (Mannschaft) bzw. Köttmannsdorf keiner

Details

