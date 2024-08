Souveräner Sieg: ATSV Wolfsberg schießt Lendorf ab

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 08:06

Der ATSV Wolfsberg hat in der 5. Runde der Kärntner Liga einen beeindruckenden 6:0-Sieg gegen den FC Lendorf gefeiert. Von Beginn an zeigten die Wolfsberger ihre Überlegenheit und ließen den Gästen keine Chance. Besonders hervorzuheben sind die beiden Doppeltorschützen Marcel Maximilian Stoni und Ziga Rozej, die mit ihren Treffern den Grundstein für den Erfolg legten. Auch Berat Alegöz und Bastian Rupp trugen sich in die Torschützenliste ein und komplettierten damit den Kantersieg.

Frühe Führung durch Bastian Rupp

Bereits in der 11. Minute ging der ATSV Wolfsberg in Führung. Bastian Rupp erzielte per Kopf das 1:0 und setzte damit das erste Ausrufezeichen der Partie. Der FC Lendorf hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und musste kurze Zeit später den nächsten Treffer hinnehmen. In der 27. Minute war es Marcel Maximilian Stoni, der nach schöner Vorarbeit von Mörtl per Grätsche zum 2:0 traf. Die Wolfsberger drängten weiter und nur sieben Minuten später war Stoni erneut zur Stelle. Dieses Mal per Kopf, nach einer Vorlage von Rupp, erhöhte er auf 3:0.

Die erste Halbzeit wurde von den Wolfsbergern klar dominiert. Der FC Lendorf konnte keine nennenswerten Chancen herausspielen und fand keine Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Hausherren. Mit einer komfortablen 3:0-Führung ging der ATSV Wolfsberg in die Halbzeitpause.

Rozej und Alegöz schießen Wolfsberg zum Kantersieg

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich am Spielverlauf wenig. Der ATSV Wolfsberg blieb die spielbestimmende Mannschaft und legte in der 55. Minute nach. Ziga Rozej traf mit einem wunderschönen Schlenzer zum 4:0 und machte damit früh in der zweiten Hälfte alles klar. Die Gäste aus Lendorf verloren in der 62. Minute Florian Pingist durch eine Gelb/Rote Karte und mussten die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten.

Der ATSV Wolfsberg nutzte die Überzahl und erhöhte in der 66. Minute erneut durch Ziga Rozej auf 5:0. Nur drei Minuten später war es Berat Alegöz, der mit einem Treffer zum 6:0 den Schlusspunkt setzte. Trotz des deutlichen Rückstands zeigten die Lendorfer Moral und kämpften bis zum Schluss, konnten aber keine gefährlichen Chancen kreieren.

Ein weiterer Höhepunkt der Partie war ein Elfmeter für den ATSV Wolfsberg in der 76. Minute, nach einem Foul an Zeneli. Dieser konnte jedoch nicht verwandelt werden, was den klaren Sieg der Wolfsberger jedoch nicht weiter beeinträchtigte. Insgesamt präsentierte sich der ATSV Wolfsberg in hervorragender Form und dominierte das Spiel über die gesamte Dauer. Mit diesem souveränen 6:0-Erfolg unterstrichen die Wolfsberger ihre Ambitionen in der Kärntner Liga und fügten dem FC Lendorf eine bittere Niederlage zu.

Das Spiel endete ohne Nachspielzeit und der Schiedsrichter pfiff pünktlich nach 90 Minuten ab. Der ATSV Wolfsberg konnte sich somit über einen deutlichen und verdienten Sieg freuen, während der FC Lendorf weiter an seiner Form arbeiten muss, um in den kommenden Partien wieder erfolgreich zu sein.

Foto: ATSV Wolfsberg

Stimme zum Spiel

Mario Romac, Trainer Wolfsberg:

"Es war trotz des Ergebnisses ein schweres Spiel. Wir waren extrem effizient und konnten unsere Chancen verwerten, hätten aber auch noch die Chance auf ein weiteres Tor durch einen Elfmeter gehabt. In Summe ein toller Auftritt von uns!"

Die Besten: Wolfsberg (Mannschaft) bzw. Lendorf keiner

Kärntner Liga: Wolfsberg : Lendorf - 6:0 (3:0)

69 Berat Alegöz 6:0

66 Ziga Rozej 5:0

55 Ziga Rozej 4:0

34 Marcel Maximilian Stoni 3:0

27 Marcel Maximilian Stoni 2:0

11 Bastian Rupp 1:0

Details

