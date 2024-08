Spannendes Unentschieden zwischen SV St. Jakob/R. und SAK Klagenfurt

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 11:43

In der 5. Runde der Kärntner Liga trafen der SV St. Jakob/R. und SAK Klagenfurt aufeinander und boten den Zuschauern ein aufregendes Spiel, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und sorgten für ein packendes Duell, das bis zur letzten Minute spannend blieb.

Frühe Führung für den SAK Klagenfurt

Bereits in der 8. Minute gelang es SAK Klagenfurt, das erste Tor des Spiels zu erzielen. Zoran Vukovic, der Kapitän des Teams, traf per Kopf und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Dieses frühe Tor setzte die St. Jakober unter Druck, die nun gezwungen waren, offensiver zu agieren, um den Ausgleich zu erzielen.

In der 20. Minute bot sich dem SV St. Jakob/R. die Chance zum Ausgleich. Ein Elfmeter wurde zugunsten der Gastgeber gegeben, und Matic Ahacic trat an, um die Verantwortung zu übernehmen. Sein erster Versuch wurde von Keeper Kristijan Kondic pariert, doch die St. Jakober blieben hartnäckig und nutzten die zweite Chance, um den Ball schließlich im Tor unterzubringen. Damit stand es 1:1, und die Spannung im Spiel war wieder hergestellt.

Nur wenige Minuten später, in der 25. Minute, gelang es SAK Klagenfurt erneut, in Führung zu gehen. Nace Erzen war der Torschütze, der das 2:1 für die Gäste erzielte. Dieser erneute Führungstreffer zeigte, dass der Slowenische Athletikklub bereit war, alles zu geben, um die drei Punkte auswärts mitzunehmen.

Ausgleich und Spannung bis zur letzten Minute

In der zweiten Halbzeit drängte der SV St. Jakob/R. auf den erneuten Ausgleich. Ihre Bemühungen zahlten sich schließlich in der 60. Minute aus. Christoph Omann war der Torschütze, der das 2:2 erzielte und die Hoffnungen der Heimischen auf einen Sieg wieder aufleben ließ. Dieses Tor war ein wichtiger Moment im Spiel, der den Gastgebern Auftrieb gab und für zusätzliche Motivation sorgte.

Die verbleibenden Minuten des Spiels waren von intensiven Aktionen und harten Zweikämpfen geprägt. Beide Teams wollten den Sieg, doch es gelang keiner Mannschaft, das entscheidende Tor zu erzielen. Die Abwehrreihen auf beiden Seiten standen stabil und ließen keine weiteren Treffer zu.

Nach 94 Minuten beendete der Schiedsrichter schließlich das Spiel mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Teams können mit ihrer Leistung zufrieden sein, da sie jeweils einen Punkt mitnehmen konnten. Für den SV St. Jakob/R. war es besonders wichtig, nach dem frühen Rückstand und der zwischenzeitlichen Führung der Gäste immer wieder zurückzukommen und sich nicht geschlagen zu geben.

Zusammenfassend war es ein spannendes und unterhaltsames Spiel, das den Fans viel Freude bereitet hat. Beide Mannschaften zeigten ihr Können und ihre Entschlossenheit, was zu einem verdienten Unentschieden führte. Der SV St. Jakob/R. und SAK Klagenfurt trennten sich mit einem 2:2 und bewiesen, dass sie in der Kärntner Liga zu den Teams gehören, die immer für eine Überraschung gut sind.

Foto:Bernd Stefan

Stimme zum Spiel

Richard Huber, Trainer SAK:

"In Summe bin ich mit der Leistung zufrieden, jedoch waren wir zwei mal in Führung und mussten blöde Gegentreffer in Kauf nehmen. Am Ende müssen wir uns mit dem Punkt zufrieden geben und wir wollen nächste Woche wieder voll punkten!"

Die Besten: St. Jakob Ahacic (Mittelfeld) bzw. SAK Jakovljevic (Mittelfeld)

Kärntner Liga: St. Jakob/R. : SAK - 2:2 (1:2)

60 Christoph Omann 2:2

25 Nace Erzen 1:2

20 Matic Ahacic 1:1

8 Zoran Vukovic 0:1

Details

