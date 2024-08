VST Völkermarkt siegt mit 2:0 beim Aufsteiger St. Veit

Spielberichte

In einem intensiven Spiel in der 5. Runde der Kärntner Liga setzte sich der VST Völkermarkt mit 2:0 gegen den SC St. Veit durch. Trotz einer starken Anfangsphase der Gastgeber gelang es den Gästen, die entscheidenden Tore zu erzielen und die Partie für sich zu entscheiden. Die frühe Führung von Oliver Kuester und das spätere Tor von Raphael Lukas Kulterer besiegelten den Auswärtssieg für die Völkermarkter.

Frühe Führung für VST Völkermarkt

Die Begegnung begann vielversprechend für den SC St. Veit. Bereits in der 4. Minute hatte die Nummer 7 der Gastgeber eine große Chance, als er alleine auf das Tor zulief. Doch sein Schuss landete direkt in den Händen des Torwarts Florian Alexander Zitterer vom VST Völkermarkt. Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und schlugen bereits in der 9. Minute zurück. Oliver Kuester brachte den VST Völkermarkt mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Dies war ein wichtiger Moment, der dem Spiel früh eine Wendung gab.

Die nächsten Minuten verliefen relativ ruhig, mit wenigen klaren Torchancen auf beiden Seiten. Der Kommentar zur Halbzeit bestätigte dies: "Kaum Torchancen im Spiel." Die Abwehrreihen beider Teams standen sicher und ließen wenig Raum für gefährliche Aktionen. Es war ein umkämpftes Spiel, das sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte. Beide Trainer hatten ihre Teams gut aufeinander eingestellt, was zu einem taktisch geprägten Spiel führte.

Entscheidende Momente in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kamen die Gäste stärker aus der Kabine. In der 50. Minute hatte Robert Matic vom VST Völkermarkt eine riesige Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen. Sein Freistoß knallte jedoch nur an die Stange und verfehlte somit knapp das Ziel. Doch Völkermarkt ließ sich nicht entmutigen und blieb weiterhin gefährlich.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 62. Minute. Raphael Lukas Kulterer erhöhte auf 2:0 für den VST Völkermarkt. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torwart des SC St. Veit keine Chance und brachte sein Team in eine komfortable Position. Dieses zweite Tor war ein schwerer Schlag für die Gastgeber, die nun deutlich mehr Risiko eingehen mussten.

Doch der SC St. Veit konnte trotz einiger Bemühungen keine zwingenden Torchancen mehr kreieren. In der 75. Minute musste Valentin Safran vom VST Völkermarkt nach einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen. Trotz der numerischen Unterlegenheit blieb Völkermarkt defensiv stabil und ließ nichts mehr anbrennen. In der 88. Minute hatte Fabian Rafer sogar die Möglichkeit, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Sein Schuss prallte jedoch nur an die Stange, sodass es beim 2:0 blieb.

Mit dem Schlusspfiff in der 92. Minute stand der Auswärtssieg des VST Völkermarkt fest. Der SC St. Veit konnte den Rückstand nicht mehr aufholen und musste sich geschlagen geben. Völkermarkt zeigte eine effiziente Leistung und nutzte die wenigen Chancen konsequent. Der SC St. Veit hingegen wird an seiner Chancenverwertung arbeiten müssen, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

Stimme zum Spiel

Thomas Pawluch, Trainer Völkermarkt:

"Ein schweres Spiel von Anfang bis Ende. Unser Gegner hatte mehr vom Spiel in der ersten Hälfte, hatte gute Chancen, aber wir wehrten die Angriffe ab. Im Gegenzug machten wir früh das 1:0. Nach der Pause kamen wir besser ins Spiel und belohnten uns mit dem 2:0. Nach der Gelb-Roten Karte wurde die Partie noch spannend, aber am Ende war es ein verdienter Sieg gegen einen starken Gegner!"

Die Besten: Völkermarkt Oliver Kuester (Verteidigung), Urnik (Mittelfeld), Kulterer (Sturm) bzw. St. Veit Hufnagl, Hofer (Mittelfeld)

Kärntner Liga: SC St. Veit : Völkermarkt - 0:2 (0:1)

62 Raphael Lukas Kulterer 0:2

9 Oliver Kuester 0:1

